- Potrivit unui sondaj intern transmis în PNL, în turul doi al alegerilor prezidențiale se va da o lupta dura între candidatul PSD și cel al alianței USR-PLUS, pentru intrarea în finala.

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Mircea Diaconu și-a anunțat candidatura la prezidențiale pe 25 august, iar cateva zile mai tarziu a inceput strangerea de semnaturi. Deși candideaza independent, Mircea Diaconu este susținut de ALDE și Pro Romania.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI…

- 14 candidati au anuntat ca intentioneaza sa intre in competitia pentru alegerile prezidentiale 2019. Alegerile prezidentiale 2019 vor avea loc pe 10 noiembrie pentru primul tur si pe 24 noiembrie pentru turul doi. In strainatate, conform AEP, se va putea vota de a lungul a trei zile, adica de vineri…

- Radu Tudor a prezentat in cadrul emisiunii ''Punctul de intalnire'' un sondaj specatculos realizat de psnews, care prezinta date surprinzatoare cu privire la candidatii pentru alegerile prezidentiale.

- Radu Tudor lanseaza o ipoteza surpriza, avand in vedere sondajele din ultimele saptamani. Deși Klaus Iohannis era dat drept marele favorit la alegerile prezidențiale, Dan Barna vine tare din urma, anunța realizatorul Antena 3. Dan Barna a fost anunțat ieri drept candidatul oficial al USR pentru alegerile…

- Radu Tudor spune ca ultimele sondaje de opinie deschid ușa pentru o posibila lovitura de teatru la prezidențiale. „Intr-o intenție de vot de 50% pe partea dreapta, Dan Barna ia 20 și ceva de procente și Iohannis asemenea, splitarea acestui vot ii aduce un mare pericol lui Klaus Iohannis. De acolo…

