Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat, sambata, pe SEAP, o licitatie pentru lansarea unei campanii pentru promovarea oportunitatilor de finantare din fonduri europene, care presupune crearea si difuzarea unor spoturi de animatie 3D, valoarea fara TVA fiind de peste 13 milioane de lei.

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezenta. Radu Mazare a parasit Romania in prima zi de Craciun, el plecand cu o cursa aeriana care a avut destinatia…

Avocatul lui Radu Mazare, Ioana Focsa, a vorbit, recent, despre fuga din Romania a omului de afaceri. Femeia a declarat ca a aflat sambata despre plecarea fostului edil.

- Radu Mazare se afla sub control judiciar din anul 2015, masura confirmata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Conform acestei decizii, fostul primar trebuia saptamanal sa se prezinte la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta.

Compozitorul John Williams, premiat de cinci ori cu Oscar, inclusiv pentru coloana sonora a filmului „Razboiul stelelor/ Star Wars" din 1977, va compune o tema muzicala pentru filmul dedicat personajului Han Solo, informeaza Variety.com.

Pompierii au intervenit, sambata, in Gornesti, pe raul Mures, si pe un lac din Saulia de Campie, unde au fost semnalate doua persoane inecate, scrie AGERPRES.

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- Radu Mazare Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar. Se pare ca, de data asta, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula din Oceanul Indian. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, cand fostul edil ar fi trebuit sa se preznte…

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, a decis ca atat Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cat si omul de afaceri Sorin Strutinsky sa ramana sub control judiciar. Totodata, instanta a respins…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei privind statutul magistratilor, considerand ca exista aspecte de neconstitutionalitate, informeaza Mediafax.Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, ...

- Potrivit Biroului de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la data de 18 decembrie 2017, pe rolul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, a fost inregistrata sesizarea din oficiu a Inspectoratului de Politie a Judetului…

- Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei "intervinldquo; in procesul dintre Polaris si Municipiul Constanta Magistratii de la Curtea Suprema au stabilit primul termen in dosarul in care judecatorii din Iasi au constatat "admisibila sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Au trecut 3 ani de zile de cand senatorul Marius Nicoara a fost implicat intr-un accident rutier, produs in Cluj-Napoca. Polițiștii au stabilit atunci ca Nicoara se afla sub influența bauturilor alcoolice. In dosarul deschis in mai 2017, dupa numeroase amanari, magistrații Inaltei Curti de Casație si…

- Politia a deschis dosar penal pentru vatamare din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu Ioan Terea, acuzat ca a lovit doua persoane miercuri seara la protestul din fata Palatului Parlamentului, urmand sa fie inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie...

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocatul presedintelui PSD, Flavia Teodosiu. "Din punctul meu de vedere, o vad partial nelegala. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM. Amendamentul propus in primavara de CSM a fost adoptat, vieri, in comisia speciala din Parlament, cu 11 voturi ”pentru”,…

- Perle, rubine și inele cu diamant, la profesori corupți din Arad. Polițiștii aradeni s-au intalnit, in aceasta vara, cu un dosar de corupție care este mai complicat decat parea la inceput. Daca, pana acum, erau obișnuiți ca profesorii corupți sa ceara și sa primeasca foloase strict banești, iata ca…

- O femeie din Constanta urmeaza sa fie sanctionata de politisti dupa ce si-a lasat copiii nesupravegheati in autoturism, in parcarea unui supermarket. Copiii au reusit sa porneasca masina, cheile autoturismului fiind in contact. Reprezentantii Directiei pentru Protectia Copilului vor fi si ei sesizati…

- Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de contestație la condamnarea la șapte ani de închisoare, depusa de omului de afaceri Puiu Popoviciu. Totuși, fondul problemei va fi discutat în instanța pe data de 17 noiembrie. ÎCCJ s-a pronuntat doar asupra admisibilitatii…

- Dan Sova a continuat activitatea infractionala in mod „voit si constient” din postura de senator, desi stia ca legislatia a fost modificata si prevedea pedepse mai mari pentru fapte penale comise de demnitari, se arata in motivarea sentintei de condamnare pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Marius Dan Foitos, Angela Dragne si Dan Andrei Enescu, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, au decis ca Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul…

- Deputata PSD Andreea Cosma, una dintre victimele procurorului Mircea Negulescu, zis "Portocala", reactioneaza la decizia luata luni, 23 octombrie, de judecatorii ICCJ, care au mentinut suspendarea lui Negulescu din functie."Ma bucur enorm si salut cu mare emotie decizia completului de cinci…

- Presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu a sesizat luni Curtea Constitutionala cu privire la un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvernul Romaniei, pe de o parte si Ministerul Public ¬ Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala

- Procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala” a incercat, luni, sa treaca drept victima in fața magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) – pe care vrea sa-i convinga sa anuleze decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in baza careia a fost suspendat din funcție. Negulescu…

- Un tanar de 19 ani s-a sinucis, internat fiind la Clinica de Psihiatrie din Timisoara, iar oamenii legii au anuntat ca a fost intocmit un dosar penal pentur ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat, miercuri, pentru News.ro,…

- Politisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul General al Politiei Romane si din judetul Timis, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie fac, miercuri, 12 perchezitii in judetul Timis.

- Politistii din Timis fac, miercuri, 12 perchezitii la persoane suspectate de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si santaj, fapte petrecute in Lugoj. Cinci persoane sunt conduse la audieri, scrie news.ro.Politisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul…

- „Nu l-am împins pe acel individ (n.red- Malin Bot) pe care l-am vazut în urma cu câteva zile în parcul Icoanei îmbrațisându-se cu un barbat, acesta probabil purtându-mi ranchiuna ca l-am recunoscut”, este marturia facuta la secția de Poliție de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au depistat 14 cetateni irakieni, care au incercat sa intre ilegal in tara…

- Unul dintre inculpatii din dosarul lui Liviu Dragnea, Ionel Marineci, a sustinut in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie faptul ca nu vrea sa mai fie judecat prin procedura simplificata, ceea ce inseamna ca acesta nu-si mai recunoaste faptele, asa cum optase la inceputul procesului.…

- Scene incredibile marți pe scarile Inaltei Curți de Casație și Justiție. Liviu Dragnea a ieșit de la proces flancat de interlopi periculoși din clanul Duduienilor, tocmiți de colegul lui de partid Codrin Ștefanescu. Președintele PSD, Liviu Dra...