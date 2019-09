Radu Cristescu a publicat in urma cu cateva ore, pe pagina sa de Facebook, un document semnat de generalul Iulian Vlad care arata ca Traian Basescu ar fi facut parte dintr-o rețea operativa din Portul Constanța.

"Despre Basescu Traian precizam ca iși manifesta pe deplin adeziunea fața de politica PCR și am ordonat susținerea sa materiala cu suma de 1500 dolari SUA pentru subvenționarea rețelei in cadrul noilor deziderate", se arata in document.

"Ce o fi asta???

Dupa cum bine știm turnatorul Petrov, alias Basescu, a avut doua declarații vis a vis de faptul ca a fost turnator…