Radarele fixe au fost distruse în proporție de 75% Primarii se declara deja exasperati de manifestatii vestele galbene caci ele se soldeaza de fiecare data cu importante pagube materiale. Ministrul de Interne a anunțat ca 75% din radarele fixe, amplasate la nivel national, au fost distruse. De partea lor, comerciantii se declara scandalizati de proteste si cer oprirea lor, la fel ca unii deputati din opozitie.

Prezent la Bordeaux pentru a vorbi cu alesi locali, in cadrul marii dezbateri nationale, prin care doreste sa gaseasca solutii la actuala criza din Franta, presedintele Emmanuel Macron a fost interpelat de primari care, nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

