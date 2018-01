Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul poarta negocieri 'intr-un stadiu avansat' pentru achizitionarea de sisteme de aparare antiaeriana S-400, a anuntat joi ambasadorul in Rusia al acestei mici tari din Golf, izolata de vecinii sai, informeaza AFP. 'Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un…

- Rusia este angajata în negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 în unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua. 'Alte tari, în…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaerine de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Industria rusa de razboi se va confrunta cu dificultați majore ca urmare a introducerii noilor sancțiuni SUA, a recunoscut ministrul rus al Industriei și Comerțului, Denis Manturov, prezent la Gaidar Forum de la Moscova. „Da, vor fi complicații, dar trebuie sa gasim o soluție de compromis, care va asigura…

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- Doi oameni ar fi murit dupa ce un autobuz a intrat intr-o stație din Moscova, potrivit informațiilor preliminare, scrie tvrain.ru. Mash scrie ca morți nu sunt, insa ar fi vorba despre trei raniți.

- Moscova nu intenționeaza sa intre in negocieri serioase cu privire la reglementarea transnistreana fara participarea Tiraspolului. Declarația a fost facuta de catre secretarul de stat, ministrul adjunct de externe al Rusiei Grigori Karasin, intr-un interviu acordat ziarului „Kommersant“, citat de NOI.md.…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Marți Patriarhul Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii a fost invitat de președintele moldovean, Igor Dodon, sa participe la Congresul Mondial al Familiilor, care urmeaza sa aiba loc la Chișinau, în septembrie 2018. Invitația a fost facuta…

- Daca 45% dintre persoanele interogate cred in aceasta ipoteza, 29% din repondenti considera ca ''functionarii din lumea sportului'' rus sunt responsabili de aceasta suspendare dictata de Comitetul International Olimpic (CIO), in timp ce organizatiile sportive internationale, precum CIO sau Agentia…

- Moscova a finalizat acordul cu Ankara pentru vanzarea sistemelor rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru finalul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui Vladimir Putin, citat de AFP.

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Franta vrea sa intareasca relatiile economice cu Rusia, in ciuda sanctiunilor economice occidentale, a afirmat marti la Moscova ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, inaintea vizitei asteptate a presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in luna mai, scrie AFP.

- Guvernul japonez a aprobat marți desfașurarea a doua sisteme de aparare antiracheta Aegis Ashore, care se presupune ca vor proteja intreg teritoriul nipon impotriva rachetelor balistice nord-coreene. Sistemele de aparare antiracheta vor fi achiziționate in SUA și vor costa aproximativ 100 de miliarde…

- Igor Dodon a declarat ca rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova este o noua provocare a guvernarii proeuropene de la Chisinau. El s-a aratat indignat de aceasta decizie si a subliniat ca ea va influenta negativ relatiile moldo-ruse.

- Vladimir Putin ii apara și la tribunal pe sportivii ruși prinși dopați. Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018,…

- Grigor Karasin, minstrul adjunct de Externe al Rusiei, a afirmat, miercuri, ca Moscova a observat o activitate crescuta a NATO in Caucazul de Sud, aspect ce nu poate fi privit cu calm de catre Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Au aparut informatii cu privire la un acord in valoare de 75 de milioane…

- Mandatul secretarului feneral al NATO Jens Stoltenberg la conducerea celei mai mari aliante militare din lume a fost prelungit de cele 29 de state membre cu doi ani, pana la 30 septembrie 2020, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat, relateaza The Associated Press potrivit News.ro…

- Interviu cu Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Domnule Oleg Tofilat, avem nevoie de reformarea Întreprinderii de Stat "Calea Ferata din Moldova? Este ea în prag de…

- Mogulul Vlad Plahotniuc, liderul partidului democrat din Moldova, a fost recent acuzat de tentativa de omor in Rusia. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, iar o judecatorie din Moscova a emis un mandat de arestare, potrivit presei ruse.

- Participarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la ceremoniile de la Moscova prilejuite de implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte pe rețelele de socializare.

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat, la 11 noiembrie, ca a intrat in posesia unei baze de date a laboratorului din Moscova, care confirma raportul McLaren privind dopajul sustinut de stat in Rusia. WADA a precizat ca documente din perioada ianuarie 2012 - august 2015 au intrat in posesia departamentului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relațiilor dintre cele doua țari a fost "ingerința" Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti. …

- De la inceputul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti.Din ianuarie, districtul militar Vest a primit peste 1.000 de…

- Guvernul de la Moscova a publicat joi un proiect de acord intre Rusia si Egipt care sa le permita celor doua tari sa-si foloseasca spatiul aerian si bazele aeriene pentru avioanele lor militare,...

- Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, este invitat, impreuna cu alți patriarhi ortodocși, la Moscova, la sarbatorirea celor 100 de ani de la restaurarea patriarhatului Bisericii Ruse. Vizita va avea loc in perioada 2-5 decembrie curent.

- Președintele Sudanului, Omar al-Bashir, a declarat la Moscova ca a discutat "cu președintele rus, iar apoi cu ministrul Apararii" despre o eventuala creare a unei baze militare rusești la Marea Roșie, informeaza, sâmbata, AFP citata de Agerpres. Primit joi de președintele…

- Rusia va livra Turciei doua sisteme de aparare antiaeriana S-400. Anuntul a fost facut de ministrul Apararii de la Ankara, Nurettin Canikli, potrivit caruia primul dispozitiv va ajunge in Turcia in anul 2019.

- Radu Tudor atrage atenția asupra unui fapt interesant petrecut în urma cu o saptamâna când toți parlamentarii PSD și ALDE au ales sa lipseasca din comisia de aparare ce trebuia sa dea avizul pentru achiziționarea sistemelor de rachete Patriot. "Parlamentul a votat azi…

- Comisia pentru Aparare din Senat a dat astazi, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete sol aer Patriot, informeaza Agerpres.ro. Proiectul de lege al Guvernului pentru realizarea Capabilitatii…

- Donald Tusk le cere statelor membre ale UE sa actioneze rapid in privinta gazoductului Nord Stream 2. Potrivit sursei citate, presedintele Consiliului European a transmis, joi, o scrisoare tuturor sefilor de stat si de Guvern ai celor 28 de state membre UE.Comisia Europeana propune extinderea…

- Administratia Vladimir Putin are dovezi clare ca Statele Unite le ofera sustinere teroristilor din Siria, confirma Viktor Bondarev, presedintele Comisiei pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus. "Rusia are numeroase dovezi ca Statele…

- Liberalul Iulian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat, se arata ingrijorat de faptul ca senatorii PSD si ALDE nu s-au prezentat astazi la sedinta in care urma sa fie avizat proiectul de lege privind achizitionarea sistemelor de rachete…

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- Potrivit acestuia, SUA ii acopera pe militanții Statului Islamic pentru a-i folosi in promovarea intereselor lor in Orientul Mijlociu, conform TASS. Mai mult, Ministerul Apararii de la Moscova susține ca aviația americana a incercat sa impiedice lovituri aeriene rusești asupra Statului Islamic in…

- Crearea noilor structuri de comanda militara în cadrul NATO poarta marca epocii Razboiului Rece, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, Aleksandr Grusko, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie gândul.info „Este evident acum ca, prin luarea unor astfel…

- Guvernul a adoptat proiectul de lege privind achiziționarea primului sistem de rachete Patriot. Proiectul de lege prevede realizarea „Capabilitații de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)” pentru dotarea Armatei,…

- Dezvaluirile legate de George Papadopoulos, fost consilier pe probleme de politica externa in echipa de campanie a lui Donald Trump, aparute in presa in ultimele zile, nu socheaza doar SUA, ci si Marea Britanie. Ele scot la iveala inclusiv legaturile dintre Rusia si Marea Britanie si cum Kremlinul trage…

- Contractul cu Turcia pentru achiziția de catre aceasta a unor sisteme rusești de aparare sol-aer S-400 depașește suma de doua miliarde de dolari, a confirmat joi compania de stat Russian Technologies (Rostec), informeaza mass-media din Federația Rusa, citate de dpa. Oficialitați din…