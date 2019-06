Putin discuta cu cetatenii. A primit deja peste un milion de intrebari

Presedintele rus Vladimir Putin se pregateste intens pentru discutia sa anuala cu cetatenii, cunoscuta ca "Linia Directa", la care el va raspunde joi unor intrebari pe teme variate, in principal de politica interna.



"Presedintele va lucra astazi (miercuri - n.red.) pana la noapte pentru a se pregati in vederea Liniei Directe", a declarat presei purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE. El a mentionat ca, in cadrul acestor pregatiri, Putin a avut inca de marti o serie de reuniuni cu inalti responsabili ministeriali si ai Administratiei Prezidentiale.



…