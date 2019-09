Bihoreancă dispărută. Ați văzut-o?

Bihoreanca a plecat voluntar de la domiciliu pe 30 august, in jurul orei 06:00 și nu a mai revenit. Femeia se numește Gheorghe Iolan, are 74 de ani și este din Biharia. Aceasta are o înălțime de 1.70m, 60 de kg, fața ovală, ten deschis, ochi căprui, păr grizonat, tuns scurt, fără semne particulare. La momentul dispariției,… [citeste mai departe]