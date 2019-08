Pui de pisică salvați de pompierii bihoreni Joi, 1 august , in jurul orei 9:25, pompierii de la Marghita au intervenit pe str.Crinului din Marghita, ca sa salveze un pui de pisica ramas blocat in spațiul ingust dintre tavanul fals și grinzile de susținere a acoperișului unei tonete. Pompierii au folosit scara și accesoriile din dotare și au salvat puiul. Luni, 29 iulie , la Oradea, un alt pui de pisica a fost salvat tot de mainile pompierilor. Cei doi pui de pisica salvați nu au stapan, așa ca au fost adoptați de pompieri. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

