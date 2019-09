Pui de pinguin gentoo, desemnat oficial cu ''sex neutru'' Puiul de pinguin gentoo, care nu a primit inca un nume, nu va fi caracterizat ca fiind de sex masculin sau feminin.



Acvariul ''Sea Life London'' a explicat ca neutralitatea de gen este un fenomen obisnuit la pinguinii care traiesc in salbaticie si ca este natural ca puiul sa ajunga la maturitate fara a avea un gen desemnat.



Puiul a fost crescut de un cuplu de pinguini de acelasi sex, Rocky si Marama, care au adoptat un ou de care o femela din colonie nu putea sa aiba grija. vezi și: Puiul de somn in timpul zilei, benefic pentru sanatate. Ce boli previne Suntem foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Suntem foarte…

