PSD: Guvernul sprijină fermierii care angajează tineri Fermierii vor primi un sprijin lunar de 1000 lei pentru fiecare angajat daca vor angaja cel puțin 2 tineri cu studii superioare de specialitate, 750 lei pentru fiecare angajat cu studii medii de specilitate sau absolvenți ai unor cursuri de formare profesionala și 500 lei pentru fiecare persoana fara studii. "Programul pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și industria alimentara este inca o dovada a interesului PSD pentru dezvoltarea agriculturii romanești și a preocuparii constante pentru accesarea de fonduri europene. In 2019 Romania a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

