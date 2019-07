Proteste în Piaţa Victoriei, împotriva unei noi Ordonanţe de Urgenţă Dupa ce Guvernul Dancila a adoptat o noua Ordonanța de Urgența pentru schimbarea Codului Administrativ, modificare facuta pe placul UDMR, romanii se strang in Piața Victoriei, potrivit stiripesurse.ro.



Astfel, duminica, de la ora 17, va avea loc un miting impotriva UDMR-ului și a Guvernului Dancila.



„STOP Ungaria in Romania! Acesta este fondul mitingului de duminica, ora 17 din Piața Victoriei, București. Cine are certitudinea ca s-a umplut paharul sa raspunda Prezent!

Culmea obrazniciei! UDMR, aceasta asociație cu pretenție de partid de nici 5%, care invarte pe degete… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

