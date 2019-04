Protestatarii din Sudan cer retragerea lui Bashir Mii de protestatari își petrec a doua noapte în fața sediului armatei Sudanului, cerând președintelui Omar al-Bashir sa se retraga din funcție, potrivit BBC.



Oamenii încearca sa convinga conducerea armatei sa îl înlature pe Bashir și sa deschida calea unui guvern provizoriu. Acesta este cel mai mare protest împotriva președintelui, de la începerea demonstrațiilor, din decembrie.



Forțele de securitate au utilizat gaz lacrimogen și grenade paralizante pentru a dispersa protestatarii din capitala, însa martori au declarat ca soldații…

Sursa articol: hotnews.ro

