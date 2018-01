Stiri pe aceeasi tema

- Un protest la care au participat aproximativ 200 de studenti, membri ai ANOSR, a avut loc, sambata seara, la Timisoara, in Piata Victoriei. Tinerii au adus un sicriu invelit in steagul tricolor pe care au scris cuvantul ”Justitie” si au asezat langa el candele.

- Cateva sute de studenti din zece centre universitare din toata tara au protestat autorizat, sambata seara, in Piata Victoriei din Timisoara, pentru apararea independentei Justitiei, sustinand ca daca situatia va continua in actualul trend, vor pleca din tara. Dupa ora 21.00, tinerii au…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Intrebat la Romania TV daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat aspecte din evaluarea pe care a facut-o cu privire la activitatea sefei DNA si daca i-a spus ce decizie ar urma sa ia, premierul Tudose a raspuns: "Nu, chiar nu. A vrut sa inceapa sa-mi spuna si am refuzat eu. Pe principiul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, ca ambasadele Uniunii Europene din Romania vor primi materiale de explicare a modificarilor aduse legilor justitiei, cu traducerea celor trei proiecte. El a spus ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Schimbare mare de planuri pentru Liviu Dragnea. Liderul PSD a primit o lovitura in plin de la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Astfel, presedintele poate bloca modificarea legilor justitiei, asta pentru ca poate convoca un referendum prin care cetatenii sa isi exprime votul privind eventuala…

- Anul 2017 a fost marcat, in Harghita, de cateva premiere, cum ar fi infiintarea primei academii a Iei din Romania, in comuna Tulghes, sau vizita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. *** Visul unei tinere din comuna Tulghes, Cristina Timariu, de a pastra si promova portul popular…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”: ”Romania are nevoie in continuare de președintele Klaus Iohannis, chiar stringenta, dar, din nefericire, dansul nu face altceva decat sa continue mai puțin vocal, politica fostului președinte. Care era politica…

- Cine iși imagineaza ca toate aceste modificari ale legilor justiției vor ramane fara consecințe pe plan european greșește profund, a spus președintele intr-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni.

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Cum a fost surprinsa Maia Morgenstern la cumparaturi. Actrița și-a carat singura sacoșele, dupa ce s-a plimbat cateva minute printre rafturi și a așteptat liniștita la casa. Maia Morgenstern a fost surprinsa duminica seara, intr-o ipostaza cum rar o vezi. Este una dintre cele mai iubite actrițe din…

- Pentru romani, pentru Romania, decembrie devine una dintre cele mai fierbinti luni. Unirea a avut loc la 1 decembrie, revolutia anti-comunista a izbucnit in decembrie, iar mai nou alegerile care au propulsat PSD si ALDE la guvernare au avut loc tot in decembrie. In decembrie a trecut la cele vesnice…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca „e la moda” sa se discute despre corupti si se organizeaza proteste, dar ca „institutiile de forta din Romania au scapat de sub orice control in ultimii ani”. El ii acuza pe procurori, spunand ca „cei care au capatat un rol excesiv in sistemul de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut, sambata, primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la ideea ”stupida” a organizarii unui targ in Piata Victoriei, afirmand ca ”Piata Victoriei nu este Piata Dragnea”. ”Este simplu, doamna Firea. Renuntati la ideea stupida de a organiza un…

- Imagini de senzatie de la protestele din Piata Victoriei. La aceasta ora, peste 5000 de oameni cer demisia Guvernului si cer ca legile Justitiei sa nu fie modificate. De asemenea, protestatarii sunt 'inarmati' si cu bannere si sloganuri impotriva Executivului.Citeste si: Noi PROTESTE in Piata…

- Membrii Birourilor Permanente Reunite au decis, miercuri, ca motiunea de cenzura sa fie dezbatuta si supusa votului plenului Parlamentului joi , incepand cu ora 11.00. Motiunea de cenzura initiata de PNL a fost citita, luni, in plenul reunit al Parlamentului, de deputatul PNL Dan Vilceanu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avertizat ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis. ”Avem semnale din ce în ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i…

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- Presedintele Iohannis, despre declaratiile lui Toader privind ridicarea MCV: Optimismul afisat este nepotrivit Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, referitor la afirmatiile ministrului Justitiei potrivit carora MCV ar putea fi ridicat in 2018, ca optimismul afisat de…

- "Nu cred in asa ceva. Acest optimism afisat este cel putin nepotrivit", a declarat Klaus Iohannis, presedintele fiind intrebat daca MCV ar putea fi ridicat anul urmator, asa cum a spus ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Concluzia raportului este pozitiva, in sensul ca Romania isi poate…

- Pe de alta parte, privind raportul MCV, "concluzia este pozitiva", spune ministrul Justiției, Tudorel Toader. In acest context, DC News a lansat un sondaj prin care i-a intrebat pe cititori: "Cine are dreptate in privința evaluarii negativ-pozitiv?". Raspunsurile au aratat astfel: Tudorel…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Kelemen a declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca mesajul transmis este ”prost”. ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest…

- Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.

- Concluzia raportului publicat miercuri privind progresele inregistrate in Justiție este ca Romania iși poate indeplini obiectivul ridicarii MCV in actualul mandat al Comisiei Europene, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader. "Am prezentat…

- Comisia Europeana a facut public raportul MCV pentru Romania. Recent, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca se asteapta la un raport echilibrat, obiectiv, care sa constate evoluții in indeplinirea fiecareia dintre cele 12 recomandari ale Comisiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (...) La momentul la care vorbim nu am…

- Șapte migranți care provin din Irak au fost depistați, in Timișoara, de cadre ale Serviciului pentru imigrari al județului Timiș. Cei șapte, cu varste cuprinse intre 10 și 24 de ani, nu au forme de ședere in Romania, insa au solicitat sa intre il legalitate. Ei au fost conduși la sediul Centrului regional…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) considera ca protestatarii care si-au manifestat nemultumirea, duminica, fata de proiectul de modificare a legilor Justitiei fie au fost dezinformati, fie nu cunosc legile. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata…

- "Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile, pentru ca cele doua probleme invocate - cea cu nunirea si revocarea procurorilor, noi am prevazut presedintele sa fie cel care are ultima semnatura, iar in ceea ce priveste Inspectia Judiciara, noi am prevazut sa fie…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni, ca oamenii care au protestat duminica seara nu stiut ce scrie in proiectele de modificare a legilor justitiei. Iordache a sustinut ca ”ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile”. ”Ori exista o foarte mare dezinformare,…

- Au fost proteste în București și în alte zeci de orașe din țara. „Continuam ce am început iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți”- au spus românii care au ieșit din nou în strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii…

- Cei nemulțumiți au ieșit la o noua demonstrație in Piața Victoriei. Eu sunt nemulțumiți de legile Justiției propuse de ministrul Tudorel Toader și asumate apoi de Coaliția PSD-ALDE.ȘOC in presa din Romania: Jurnalul Național a intrat in faliment/ Decizie a Tribunalului București Surse…

- Raluca Turcan catalogheaza drept ''descalificanta'' reactia lui Tariceanu la adresa presedintelui Klaus Iohannis. ''Toata tara poate vedea ca domnul Tariceanu a devenit avocatul coruptiei in spatiul public. Modul iresponsabil in care a reactionat arata ca dl. Tariceanu se teme foarte tare…

- Bogdan Chirieac a tras un semnal de alarma și subliniaza ca in aproape trei ani de mandat cu excepția continuarii ”razboiului romano-roman”, țara noastra nu s-a ales cu mai nimic. Analistul politic a explicat și așteptarile pe care romanii le au de la președinte, dar și necesitatea colaborarii cu…

- Klaus Iohannis a spus, la Conferinta femeilor francofone, ca femeile care lucreaza in economie, cercetare si dezvoltare, cele care devin antreprenori si cele care aspira sa se lanseze in afaceri reprezinta modele pentru generatia tanara si pot impartasi experiente extrem de valoroase, dar, cu toate…

- Zeci de oameni s au strans in aceasta seara in Piata Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfasurat un tricolor lung de cativa metri si scandeaza atat impotriva ministrului Justitiei cat si a intregului Guvern, informeaza Romania TV.Potrivit…

- Problema deținuților din Romania se pare ca incepe sa fie rezolvata. Sau cel puțin așa dorește ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a facut un anunț important astazi. ”Maine vor fi deținuți care vor fi puși in libertate, iar alții vor dobandi calitatea de a putea depune cereri pentru eliberari…

- Un club de golf modern, unic in Romania, va fi deschis, sambata, in comuna Ciugud, din judetul Alba, la evenimnet fiind asteptat si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului este cunoscut ca fiind un pasionat jucator de golf si, desi nu este anuntat oficial, ar urma sa fie prezent la deschiderea noului…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu a adresat, recent, o interpelare ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind includerea instrumentelor de motivare in preambulul actelor normative, dupa cum urmeaza: Este binecunoscut faptul ca, in istoria postdecembrista a activitații de legiuire din Romania, inițiatorul…