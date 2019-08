Protest de amploare, sambata, in Piata Victoriei: Peste 250.000 de oameni sunt asteptati, restrictii de trafic in Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au strans, inca de sambata dimineața, in Piața Victoriei, acolo unde se organizeaza un protest la care sunt așteptați, potrivit organizatorilor, 250.000 de oameni. In principal, bucureștenii sunt așteptați la protest, dar oameni din toata țara au anunțat ca vor participa la…

- Brigada Rutiera anunța ca in perioada 17-19 mai vor avea loc mai multe evenimente in Capitala care vor impune restricții de circulație, scrie Mediafax. Este vorba de Simfonia Apei, Crosul Universitații, precum și o adunare publica din Piața Victoriei.