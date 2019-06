Propunerile lui Borza pe masa lui Dăncilă „Am intrat in politica la 45 de ani. Dupa ce mi-am facut un rost si un nume in viata. Muncesc de la 18 ani. In ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes si in ultimii 17 ani unul dintre cei mai respectati practicieni in insolventa din Romania. M-am luptat cu baietii destepti de la Hidroelectrica care au dat un „tun" companiei de peste 2 miliarde euro si, dupa 5 ani si peste 250 de procese, i-am infrant. Am salvat zeci de companii de la faliment, am dat o paine la zeci de mii de romani si peste 3 miliarde euro la bugetul de stat. Insa am facut doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- „Am intrat in politica la 45 de ani. Dupa ce mi-am facut un rost si un nume in viata. Muncesc de la 18 ani. In ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes si in ultimii 17 ani unul dintre cei mai respectati practicieni in insolventa din Romania. M-am luptat cu…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a votat pentru oamenii care țin cu Romania și care vor lupta ca cetațenii țarii noastre sa fie tratați in mod egal ca toți ceilalți cetațeni ai Europei. ”Am votat pentru oamenii care țin cu Romania și care nu o sa voteze niciodata in Parlamentul European impotriva…

- „Pe 13 mai, in Aula Academiei Romane, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Bratianu, condus de profesorul Dan Dungaciu, a prezentat Barometrul de Opinie ce cuprinde raspunsurile la 100 de intrebari pe teme și subiecte de actualitate din domeniul social, politic, economic,…

- Cei mai frecvenți fraudatori - primarii de comune mici sau medii Raportul Oficiului European Anti-Frauda (OLAF) pe 2017 arata ca statele membre au furat 3 miliarde de euro din bugetul comunitații. Raportul spune ca Romania conduce clasamentul investigațiilor OLAF, avand cele mai multe spețe de fraudare…

- Codul administrativ, care prevedea si pensii speciale pentru alesii locali, a fost adoptat in iulie 2018, iar grupurile parlamentare ale PNL, USR si PMP, dar si presedintele Klaus Iohannis au formulat obiectii de neconstitutionalitate, acceptate ulterior de CCR care a declarat actul normativ neconstitutional…

- Deputatul ALDE a declarat ca este convinsina ca "a facut politie politica" și ca "avea relatii cu securitatea". "Noi vorbim de demisii de onoare si cine ar trebui sa ii ceara demisia domnului Augustin Lazar, atata timp cat impotriva dansului ministrul Justitiei a declansat procedura revocarii.…

- „Referendumul, indiscutabil, are in primul rand o miza electorala. Președintele Iohannis vrea sa-și capitalizeze propriul partid, PNL, aflat in cadere libera in intenția de vot. In masura in care va reuși sa mobilizeze mai mult electorat din zona de dreapta și PNL sa obțina un scor bun la europarlamentare,…

- Dragnea s-a trezit din pumni „Sigur prima data cand s-a aprobat bugetul de stat, nu acum, prima oara, ca lenesul ala de la Cotroceni ce mai face cand se trezeste? Spune hai sa le blochez bugetul. Tot ce se construieste in toate satele din Romania in cele peste 3.000 de localitati sa se opreasca", a…