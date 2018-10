Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie s-a petrecut pe meleaguri straine… De data aceasta un tanar din Borsa si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut luni seara, in Italia. Ioan Mihalyi a fost proiectat prin trapa panoramica a mașinii. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Tanarul…

- Adoptarea unui stil de viața sanatos poate prelungi speranța de viața cu pana la 14 ani in cazul femeilor și cu pana la 12 ani in cazul barbaților. Concluzia aparține cercetatorilor de la Harvard T.H. Chan School of Public Health care și-au propus sa cuantifice influența pe care un stil de viața sanatos…

- Asa e programul, 54 de ore, 9 sute si. Asa apare in busta paga (contract) si restul cu ore suplimentare, dar cu orele pe care le faci, alea nu iti apar in busta paga, nu poti tu sa le spui lor, adica nici nu ai voie pana la urma, pentru ca tu trebuie sa te limpezesti si la cap. Astia nu sunt de acord…

- Viceprimarul Ploiestiului Cristian Ganea a fost prezent, luni, la festivitatile de incepere a noului an scolar la trei unitati de invatamant din municipiu. Este vorba despre Colegiul National "Ion Luca Caragiale", Școala Gimnaziala "Ioan Alexandru Bassarabescu" și Școala Gimnaziala "Toma Caragiu". Iata…

- Colegiul National „Petru Rares" Suceava si-a deschis portile, pe perioada vacantei de vara, pentru aproape 200 de boboci din clasele a V-a si a IX-a, elevi proaspat admisi in cadrul institutiei, interesati de petrecerea timpului liber intr-un mod amuzant, instructiv si relaxant.Cursuri ...

- Mineralele sunt esentiale in realizarea functiilor metabolice si au un rol cheie in buna functionare a organismului. Calciul, magneziul, sodiul, fierul sau potasiul aduc fiecare cate un beneficiu specific. Printr-o dieta variata si echilibrata, ne putem asigura ca organismul asimileaza necesarul de…

- Nume si prenume: Deca Melissa Telefon mama: 0773.839.501 Varsta: 2 ani Localitatea: Craiova Diagnostic: Leucemie limfoblastica acuta in remisie Suma necesara: 15000 Euro Nevoi concrete: Fonduri pentru aferente spitalizarii si a stabilirii in Italia pe durata tratamentului. Adresa beneficiarului…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in spital in coma profunda de gradul IV.