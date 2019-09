Ministerul Finantelor a anuntat ca a elaborat procedura pentru anularea restanțelor accesorii aferente obligațiilor bugetare datorate la 31 decembrie, iar contribuabilii vor putea solicita facilitațile fiscale pana in 16 decembrie, potrivit unui proiect de ordin de ministru publicat pe site-ul instituției. Astfel, contribuabilii vor putea solicita facilitațile fiscale reglementate in Capitolul II din Ordonanța Guvernului […] Citește Proiectul de amnistie fiscala: Solicitarile pentru anularea restanțelor pot fi depuse pana la 16 decembrie. Beneficiari in Alba24 .