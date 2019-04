Proiect: o nouă strategie pentru promovarea Iaşului Primaria face primul pas concret pentru o mai buna colaborare cu organizatiile neguvernamentale. Consiliul Local (CL) va aproba maine un plan de actiune care cuprinde mai multe masuri propuse de societatea civila. Scopul acestor masuri consta intr-o mai buna interactiune intre cetateni si autoritati, avand la baza principiul „guvernantei deschise". La propunerea societatii civile (Asociatia CIVICA), Iasul a fost acceptat anul trecut intr-o retea globala (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii aflati in asistenta maternala vor primi Taina Sfantului Botez in Biserica "Sfanta Cuvioasa Paraschevaldquo; din comuna Cumpana. Evenimentul va avea loc in sambata Floriilor, numita si "Mosii de Florii" sau "Lazarul", inaintea praznuirii sfintei sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim. Botezul…

- In perioada 15-19 aprilie 2019, zilnic, incepand cu ora 10:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, va gazdui atelierele de lectura și creație „Un Paște de… poveste”, acțiune ce și-a propus refacerea atmosferei incarcate de magie a Sarbatorilor Pascale…

- In perioada 15 – 19 aprilie 2019, zilnic, incepand cu ora 10:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, va gazdui atelierele de lectura și creație „Un Paște de… poveste”, acțiune ce și-a propus refacerea atmosferei incarcate de magie a Sarbatorilor Pascale…

- In data de 7 aprilie 2019, șapte beneficiari ai Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale (CSCCNS) Targu-Jiu au participat la o acțiune de impadurire, desfașurata in comuna Negomir din județul Gorj. Activitatea a fost organizata de catre Asociația „TEAM for NEXT GENERATION”,…

- Avand in vedere o finantarea obtinuta prin POCU, la Pianu de Jos au fost demarate lucrarile de amenajarea a Centrului de zi pentru prescolari si a fost intocmita documentatia de infiintare. Ca parteneri in proiectul derulat de Asociația ”Salvați Copii”, Primaria și Consiliul Local Pianu vor pune la…

- Chișineu Criș. Mai sunt cateva zile pana la startul sezonului in liga a III-a. In seria a IV-a, trei echipe din județul nostru alcatuiesc podiumul ierarhiei. Pe ultima poziție sta Crișul Ch. Criș. O echipa nou-promovata, dar care a fost surpriza campionatului. Cum pofta vine mancand, managerul…

- Romanii sunt in alerta maxima! Contribuabilii care figureaza in evidentele ANAF cu cele mai mari riscuri sunt luati la puricat. In acest moment, Fiscul analizeaza 487 de contribuabili mari si mijlocii cu riscuri estimate. „In functie de concretizare vom dispune efectuarea inspectiilor sau nu. Acum lucram…

- Sarbatoarea Sfantului Valentin va fi incarcata de voie buna pentru tinerii din comuna Cumpana. Ziua de 14 februarie va fi plina de concursuri interactive cu premii, concursuri de dans, karaoke si multe alte momente. Primaria si Consiliul Local al Comunei Cumpana, reprezentate legal prin primarul ec.…