Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Petru Movila a depus, la Senat, un proiect care propune amenzi intre 2.000 si 5.000 de lei aplicate conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice care nu organizeaza lunar conferinte de presa pentru a informa populatia cu privire la masurile luate.

- Furnizorii de energie electrica ar putea fi obligați sa citeasca lunar contorul pentru clientii casnici, prevede o propunere legislativa depusa la Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012 a fost inregistrata la Senat…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public a fost initiata de deputatul PMP Petru Movila. "Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta…

- Deputatul PSD, Georgian Pop, a depus, un proiect de lege, la Senat, potrivit caruia persoanele care divorteaza sa primeasca, la cerere, trei zile de concediu platit, pentru ca ”trec prin trauma desfacerii casatoriei” si au nevoie de timp liber pentru ”solutionarea problemelor”.

- Deputatul PSD, Georgian Pop, a depus, un proiect de lege, la Senat, potrivit caruia persoanele care divorteaza sa primeasca, la cerere, trei zile de concediu platit, pentru ca ”trec prin trauma desfacerii casatoriei” si au nevoie de timp liber pentru ”solutionarea problemelor”.

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi cere PSD sa retraga un proiect de lege prin care orice practicant de fitness sau culturism dintr-o sala poate fi supus unui control anti-doping. In plus, potrivit prevederilor legii, salile in care se practica fitness/culturism vor avea nevoie de o autorizație din…

- Deputatul PSD Florin Iordache, a declarat miercuri ca in prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, insa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in...

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca în prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, însa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a