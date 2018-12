Stiri pe aceeasi tema

- "Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.080 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 9,47% fata de luna decembrie 2018", scrie in nota de fundamentare a hotararii privind stabilirea…

- Firmele și ceilalți angajatori din Romania vor fi obligați sa acorde angajaților cel puțin salariul minim pe economie in mod diferențiat, la un nivel superior angajaților cu studii superioare și celor care au o anumita vechime in munca, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptate, vineri, de Guvern.

