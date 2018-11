Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au inițiat o lege care sa combata birocrația in instituțiile publice centrale și locale. Aceștia propun ca autoritațile care nu primesc pe e-mail documente, solicitari și alte cereri de la cetațeni sau de la firme, sa fie obligate sa aiba program prelungit. Propunerea legislativa privind…

- Un numar de 40 de parlamentari USR și neafiliați au inregistrat, la Senat, un proiect de lege care obliga instituțiile centrale și locale sa asigure accesul cetațenilor pana la ora 20.00 in doua zile lucratoare pe saptamana daca nu primesc documentele online, informeaza Mediafax.„Autoritațile…

- Un numar de 40 de parlamentari USR si neafiliati au inregistrat, la Senat, un proiect de lege care obliga institutiile centrale si locale sa asigure accesul cetatenilor pana la ora 20.00 in doua zile lucratoare pe saptamana daca nu primesc documentele online.

- Un numar de 40 de parlamentari USR și neafiliați au inregistrat, la Senat, un proiect de lege care obliga instituțiile centrale și locale sa asigure accesul cetațenilor pana la ora 20.00 in doua zile lucratoare pe saptamana daca nu primesc documentele online, transmite Mediafax.

- Comisia de Transporturi din cadrul Camerei Deputatilor a aprobat azi propunerea de lege depusa de deputatul Petru Movila privind construirea autostrazii Iasi – Tg. Mures.ʺEste al doilea pas important pentru acest proiect, dupa ce in cursul anului trecut a fost aprobat de Senat. Speram ca votul…

- Deputatul PMP Petru Movila a depus, la Senat, un proiect care propune amenzi intre 2.000 și 5.000 de lei aplicate conducatorilor autoritaților sau instituțiilor publice care nu organizeaza lunar conferințe de presa pentru a informa populația cu privire la masurile luate, transmite Mediafax.

- Deputatul PMP Petru Movila a depus, la Senat, un proiect care propune amenzi intre 2.000 si 5.000 de lei aplicate conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice care nu organizeaza lunar conferinte de presa pentru a informa populatia cu privire la masurile luate.

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi cere PSD sa retraga un proiect de lege prin care orice practicant de fitness sau culturism dintr-o sala poate fi supus unui control anti-doping. In plus, potrivit prevederilor legii, salile in care se practica fitness/culturism vor avea nevoie de o autorizație din…