Progresele Programului Operational Capital Uman, prezentate la Tulcea

- Luni, 20 mai 2019, in cadrul primei ediții a Forumului Economic PRO Romania care s-a desfașurat la World Trade Center București, numeroși antreprenori romani au dezbatut impreuna cu liderii PRO Romania și cu candidații partidului la alegerile europarlamentare direcția in care se indreapta economia…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a avut joi, la sediul M.Ap.N., o intalnire oficiala cu directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (EU SATCEN), Pascal Legai.Discutiile au fost axate, cu precadere, pe subiecte de actualitate din domeniul apararii si pe posibilitati de cooperare si instruire…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, va participa luni, la Luxemburg, la Consiliului AgriFish. Astfel, ministrul Petre Daea va conduce lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura și Pescuit), al treilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Președinției…

- Cea de-a X-a reuniune a Comitetului de Monitorizare INTERREG Europe, organizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Secretariatul comun al programului, sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, s-a desfasurat marti si miercuri la Sinaia, avand ca tema principala…

- Gafa la Ministerul Fondurilor Europene. Pe pagina de Facebook a ministerului au fost publicate mai multe imagini de la o intalnire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Asistența Tehnica. In fotografia principala insa se poate vedea ca secretarul de stat Mihaela Toader a fost…

- Ministerul Fondurilor Europene a anuntat, sambata, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca progresele inregistrate de echipa care gestioneaza Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost prezentate in cadrul Comitetului de Monitorizare reunit, la Bucuresti, in prezența reprezentanților European…

