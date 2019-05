Programul „Roșia românească". Dragnea, două vizite surpriză: Vom mai da o lege ”Am venit azi la o familie tanara din Topoloveni, Argeș, care a intrat in programul „Roșia romaneasca", programul guvernamental pe care noi l-am gandit și in care avem deja inscriși 18.000 de fermieri. Oameni care vor sa munceasca si ei și copiii lor, care nu vor sa țina curtea goala, care caștiga și totodata vor sa puna umarul la dezvoltarea agriculturii romanești, a Romaniei pana la urma. Așa cum am mai spus, vom extinde programul. Prima faza a programului a fost cu 3000 de euro pe mia de metri patrați pentru suprafața acoperita, adica la solarii. Programul e un succes! Acum trebuie sa ajungem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

