- "Ordinul de a bloca toate canalele de pe mesageria criptata Telegram care invitau in ultimele zile oamenii la violenta fusese transmis de mai multa vreme de responsabili judiciari ministrului telecomunicatiilor, insa din nefericire nicio masura nu a fost luata", a declarat Abdolsamad Khoramabadi,…

- Ministrul demisionar al Apelor si Padurilor, Doina Pana, considera ca prin actiunile si masurile concrete luate in domeniul padurilor in cele doua mandate ale sale si prin activitatea sa din Parlament si-a indeplinit misiunea, respectiv scaderea drastica a taierilor ilegale de arbori din padurile…

- Primarul General, Gabriela Firea, si Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, au semnat astazi, la sediul Municipalitatii, un acord de colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si Ministerul Fondurilor Europene, prin care cele doua institutii se angajeaza sa colaboreze pentru sustinerea…

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat lista oficiala a firmelor care au semnat contractele de finantare in cadrul programului Start Up Nation 2017, prin care statul spune ca va acorda fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei, pentru investitii.

- Firmele care s-au calificat pentru ajutoarele nerambursabile de maximum 200.000 de lei in programul Start Up Nation 2017 si au optat pentru credite-punte se confrunta cu anumite blocaje in obtinerea banilor pentru implementarea investitiilor, din cauza unei lentori la nivelul Fondului Roman de Contragarantare,…

- Prezent marti dimineata la Comisia speciala de la Parlament, in care se discuta modificarile menit a fi aduse celor doua Coduri Penale, ministrul Toader a adus in discutie ipoteza ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta. Totul, in situatia in care Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Comisiile reunite de buget finantate ale Parlamentului au aprobat, vineri, proiectul de buget pentru Ministrul pentru Mediul de Afaceri, cu anumite alocari pentru programul Start Up Nation 2018, dar decizia finala o va avea plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.

- Doar 23 de forme beneficiare, din totalul de circa 8.400 calificate la finantare, au fost platite de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri cu ajutoare nerambursabile de cate 200.000 de lei in programul Start Up Nation, editia 2017, potrivit datelor de la minister citate.

- Programul Start-Up Nation are, in acest an, o finantare de 1,71 miliarde lei, care asigura, in temeiul legii, suportul activitatii a 10.000 de noi firme infiintate dupa 31 ianuarie 2017. O noua sesiune a programului ar urma sa aiba loc anul viitor.In cadrul programului au fost efectuate…

- Bilanțul Programului Start-Up, la final de an: Doar 23 de plați au fost facute catre beneficiari, din totalul de 8.000 promise, potrivit datelor prezentate in comisia de buget-finanțe, de catre reprezentanții Ministerului pentru IMM-uri. Președintele comisiei de buget-finanțe din Senat, Eugen Teodorovici…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Dupa ce în luna octombrie Guvernul a aprobat Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferata din Moldova” pentru anii 2018-2021, ministrul Economiei și infrastructurii, Octavian Calmâc, anunța ca deja au fost comandate locomotive noi,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a primit, marți, aviz favorabil pentru bugetul pe 2018, in comisiile reunite de specialitate din Parlament. Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru și 10 împotriva. Potrivit unui reprezentant…

- Fostul premier Dacian Cioloș, a declarat, duminica seara, fiind prezent la protestul din Piața Victoriei, ca in Parlament se continua "masacrarea legilor justiției", iar fostul ministrul al Muncii, Dragoș Pislaru, și el alaturi de manifestanți, a punctat faptul ca modificarile aduse legilor…

- ”S-au rezolvat absolut toate problemele, marindu-se cotele care vin. (...) Domnul Florin Pandele s-a grabit putin, pentru ca noi in mometul in care dadea acea declaratie tocmai studiam si rezolvam aceasta problema. De aceea, nu cred ca acum este suparat sau isi mai mentine acel apel pentru ca lucrurile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca nu intentioneaza sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, el precizand ca a cerut masuri in privinta crizei de imunoglobulina si a primit asigurari ca problemele se vor rezolva. Intrebat, la Parlament, daca are de gand sa il schimbe…

- Guvernul va stabili un nivel al redeventelor care sa fie corect atat pentru stat, cat si pentru mediul de afaceri, fara a exista o regula legata de cresterea sau scaderea acestora, a afirmat marti ministrul Economiei, Gheorghe Simon, dupa dezbaterile din Comisia economica, industrii si servicii din…

- Simon a anuntat, in cadrul discutiilor, ca intregul pachet legislativ privind reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale va fi revizuit si va fi votat in Parlament in luna februarie a anului viitor.”Nu exista o regula (legata…

- Irlanda si Apple au ajuns la un acord pentru infiintarea unui cont escrow in care sa fie transferate circa 13 miliarde de euro, reprezentand taxe neplatite și pe care UE a ordonat autoritatilor de la Dublin sa le recupereze, a declarat ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe, relateaza MarketWatch,…

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- Statul va derula și in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici și mijlocii, pentru investiții, dar vor fi facute o serie de modificari, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan…

- Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, dupa ce aceasta nu a mai fost dezbatuta din lipsa de cvorum. Proiectul va ajunge, astfel, in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- "Conducerea TAROM este exercitata printr-un Consiliu de administrație, cand Consiliul de administrație va decide o sa avem un nou director general", a declarat ministrul Transporturilor la plecarea de la intalnirea pe care a avut-o, luni, la Parlament, cu senatorii PSD, fiind intrebat daca la TAROM…

- Ministrul energiei, Toma Petcu, despre posibilitatea ca memorandumul cu Rompetrol sa nu mai fie prelungit: „Am considerat ca e mai bine sa revenim la situația de dinainte de 2014, iar compania sa-și plateasca datoria istorica”.

- Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii și monitorizarii programului Start-up Nation, precum și a programelor naționale pentru stimularea și dezvoltarea intreprinderilor mici și mijlocii, a decis guvernul in ședința de…

- Guvernul discuta in sedinta de miercuri a doua rectificare bugetara din acest an. Ionut Misa, ministrul finantelor, sustine ca este o rectificare bugetara pozitiva, aceasta in conditiile in care majorarea cheltuielilor este aproape dubla fata de cea a veniturilor. Veniturile bugetului general consolidat…

- „Deși este prevazuta o creștere de 30 de milioane pentru Ministerul Educației Naționale, aceasta suma nu va acoperi decat plata restanțelor datorate hotararilor judecatorești avand ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituțiile de invațamant, nefiind alocate noi bugete pentru…

- Avem și o prima reacție la ultima acțiune a celor care protesteaza in Piața Victoriei impotriva modificarilor la Codul Fiscal și a legilor justiției care se discuta in Parlament. Liderul PSD susține intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO ca in PSD se discuta despre un super-miting care sa fie organizat…

- Iohannis, despre modificarea Codului Fiscal. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Gala „Topul National al Firmelor”, ca este inadmisibil faptul ca oamenii de afaceri nu isi pot face planurile de business tocmai din cauza politicilor fiscale confuze, instabile. In mesajul transmis la Gala…

- Judecatorii din R. Moldova nu vor ma fi numiți inițial in funcție pentru o perioada de cinci ani, dupa care pana la atingerea plafonului de pensionare, ci direct pana la pensie. Guvernul a aprobat astazi un proiect de lege de modificare a Constituției care, dupa ce va fi avizat de Curtea Constituționala,…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca au fost distribuite aproape 80% din subventiile la care au dreptul fermierii romani, valoarea platilor efectuate depasind 750 de milioane de euro, in conditiile in care achitarea drepturilor a inceput pe 16 octombrie. Potrivit deputatului PSD de Alba, Ioan Dirzu,…

- Initial, cateva mii de oameni se adunasera in Piata Victoriei, iar la ora 19.00 au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii scandeaza "Justitie, nu coruptie", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Jos Guvernul", "PSD ciuma rosie", "CCR sluga PSD".…

- Presedintele Comisiei de buget, finante a Senatului, Eugen Teodorovici (PSD), l-a criticat vineri pe ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, fara sa-l numeasca, spunand ca ar fi trebuit sa demisioneze din functie atunci cand Guvernul a adoptat Oronanta 23/2017, prin care a fost introdus sistemul…

- Pe el il cunoaste mai toata tara, dar multi s-au intrebat cine este sotia lui Ilan Laufer, misterioasa blonda care i-a furat inima politicianului. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este casatorit cu fosta nevasta a lui Jorge.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anuntat marti ca noua lege a parteneriatului public privat este finalizata, urmand ca un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 233/2016 sa fie prezentat in curand in Guvern."Acum e in curs de avizare la Ministerul Finantelor.…

- Parteneriatul a fost semnat intre filialele Coca-Cola HBC si Lavazza in sapte tari, printre care si Romania, Ungaria, Bulgaria, Grecia si Elvetia si implica nu doar distributia cafelei, ci si vanzari, marketing comercial si executie in piata. „Am preluat distributia Lavazza in Romania printr-un…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi, ca procentul de 2,15%, cunoscut drept „taxa de solidaritate”, este de fapt o contributie cumulata si nu o taxa in plus, el subliniind ca pe aceasta tema s-a explicat si comunicat prost. „Nu a fost vorba niciodata de vreo taxa de solidaritate sau…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan ataca dur introducerea split TVA si ii cere ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa, sa renunte la masura. Muresan sustine ca masura sufoca mediul de afaceri si ca Guvernul "trebuie sa vina cu o propunere serioasa de reforma fiscala" .Citeste si: Procurorul…

- Compania nipona Calsonic Kansei iși extinde businessul din Romania prin investirea a 30 milioane euro intr-o fabrica de componente electronice, la Ploiești, unde va crea circa 300 de noi locuri de munca, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Platforma Romania 100 considera ca toti antreprenorii din Romania (microintreprinderi, PFA-uri, afaceri de familie, societati medii si mari) vor suferi in 2018 din cauza introducerii taxei de solidaritate si ca Guvernul trebuie sa explice introducerea acesteia si destinatia banilor.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a anuntat, luni, la Ploiesti, ca a emis un ordin pentru ridicarea tuturor clauzelor suspensive din contractele de finantare ale beneficiarilor din programul Start Up Nation, prin care statul ofera fonduri enrambursabile de maximum…

- "Astazi, 16 octombrie 2017, suntem in fața unei zi minunate, pentru ca in istoria Programului 'Rabla Clasic' pentru persoanele fizice, in 30 de minute toate cele 3.800 de prime de casare s-au terminat. Asta inseamna ca romanii doresc sa-și reinnoiasca parcul auto, doresc sa circule intr-un mediu…

- Mihai Tudose a jucat cu demisia pe masa in ședința PSD de asta seara, dar degeaba. Dragnea joaca ultima carte! Un val de demisii din Guvern s-a produs in Comitetul Executiv al PSD. La solicitarea lui Mihai Tudose, patru miniștrii au ales sa iși puna mandatele pe masa, iar daca partidul o cere sunt dispuși…