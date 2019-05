Programul care bate Prima Casă PSD lanseaza un nou program de importanța vitala pentru tineri, pentru familiile la inceput de drum! Este o noua inițiativa a guvernarii noastre, cu o profunda incarcatura și semnificație sociala. Sprijina puternic familii tinere sa iși cumpere o locuința decenta și in egala masura susține sectorului construcțiilor. Astfel propaga efecte benefice, in toata economia, asigura […] Programul care bate Prima Casa is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „O familie, o casa! PSD lanseaza un nou program de importanța vitala pentru tineri, pentru familiile la inceput de drum! Este o noua inițiativa a guvernarii noastre, cu o profunda incarcatura și semnificație sociala. Sprijina puternic familii tinere sa iși cumpere o locuința decenta și in egala masura…

- Daca zgarieturile și taieturile sangereaza mult timp, daca hemoragiile nazale se opresc doar cu mari eforturi și daca lovirile de corpuri dure duc la apariția de hematoame de mari dimensiuni, s-ar putea sa fie din cauza hemofiliei. Aceasta este o afecțiune care consta in incapacitatea corpului uman…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, anunța noi facilitați pentru cei interesați de programul Prima Casa. "Vreau sa spun, dincolo de marirea punctului de pensie, am discutat despre programul Prima Casa. Vrem...

- CHIȘINAU, 28 apr — Sputnik, S.P. În 2019, în Republica Moldova ar urma sa aiba loc alegeri locale. Între timp, situația din administrația publica locala din țara noastra este una de plâns și asta dat fiind ca aceasta are obligațiuni în fața cetațeanului și a statului,…

- Cu doar cateva zile inainte ca Pastele ortodox, compania care asigura transportul in comun in subteran a anuntat cum vor circula trenurile de metrou in perioada sarbatorilor pascal. Astfel, in cazul in care ramaneti in Bucuresti de Sfintele Pasti si intentionati sa folositi metroul pentru a va intoarce…

- Crearea unui brand national puternic, deschiderea de noi piete si recastigarea pietelor traditionale pentru produsele romanesti sunt directiile pe care este necesar sa se dezvolte Programul national de promovare a exporturilor. Acestea sunt ideile care s-au desprins din discutiile reuniunii Consiliului…

- PRIMA CASA 2019. Programul "Prima Casa" 2019 ramane la fel, dupa ce Guvernul a luat in calcul sa transforme programul intr-unul social. Si se mai pregateste ceva: autoritatile iau in calcul eliminarea ROBOR. "A fost o discutie in a schimba programul intr-unul mai social, sa spunem, o discutie…

- Programul „Prima Casa” nu va deveni unul social, spune Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta a precizat ca anul acesta se vor pastra aceleasi conditii ca anul trecut si nu va fi conditionat de...