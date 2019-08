Prognoza meteo pentru 26 august. Cum va fi vremea în Capitală și în alte zone Meteorologii anunța și astazi vreme calduroasa, izolat caniculara in orele amiezii in Campia de Vest si in Campia Romana, unde si disconfortul termic se va mentine ridicat. In București, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima va fi de 33 de grade, iar cea minima de 17 grade Celsius. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate indeosebi dupa-amiaza si seara in zonele montane si submontane precum si in vestul si nord-vestul teritoriului, unde pe arii in general restranse se vor semnala averse si descarcari… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

