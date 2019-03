Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii nu vin cu vesti bune! Marti, pe 26 martie, temperaturile incep sa scada. Vremea se va raci destul de mult in jumatatea de sud a tarii. Valorile termice se vor situa usor sub mediile multianuale.

- Incepe o noua saptamana, iar romanii au parte de surprize peste surprize de la meteorologi! Temperaturile vor fi extrem de ridicate, iar cerul senin, semn ca primavara si-a intrat cu adevarat in rol.

- Ultima zi a weekend-ului aduce pentru romani atat vreme insorita, cat si precipitatii pentru anumite regiuni. Insa, este clar pentru toata lumea ca primavara si-a intrat in rol si ca nu va abandona "scena" prea curand!

- Weekendul mult asteptat a sosit! Desi primavara a fost primita cu bratele deschise de bucuresteni, care vor putea iesi la terasa sau in parc fara nicio problema, alte regiuni ale tarii vor fi "impanzite" de umbrele!

- Vremea 15 martie 2019. Meteorologii anunta vreme inchisa si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in unele regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6-15 grade Celsius. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va schimba in acest final de saptamana la Cluj, fiind anunțate ploi și scaderi ale temperaturilor.Vineri, vremea se va menține calduroasa, fiind anunțate temperaturi cuprinse intre 18 grade Celsius și 6 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros.Temperaturile…

- Vremea se racește in acest weekend, cand vor fi temperaturi ce nu vor depași 9 grade Celsius in București, sau 14 grade in Oltenia, informeaza reprezentanții ANM. Meteorologii spun insa ca temperaturile sunt normale pentru inceputul lunii martie.„Pe parcursul zilei de sambata, vremea se va…

- Prognoza meteo 2 martie. De la o zi la alta, vremea este tot mai schimbatoare. Daca in prima zi a primaverii, temperaturile au crescut considerabil, iata ca acum, in mai multe regiuni din Romania, se reinstaleaza frigul și posibilitațile de ploaie.