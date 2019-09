Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 18 septembrie. De miercuri, 18 septembrie, valul de aer polar venit din nordul continentului va pune stapanire pe majoritatea regiunilor din Romania. Astfel, temperaturile vor scadea usor. In vestul tarii, maxima, pe timpul noptii, ajunge la 2 grade Celsius!

- Prognoza meteo 13 septembrie. Vineri, 13 septembrie, in Romania, termometrele vor arata valori ceva mai mare decat zilele trecute, apropiindu-se chiar de 30 de grade Celsius. In continuare, toamna intarzie sa puna stapanire pe teritoriul tarii noastre.

- Prognoza meteo 28 august. Ultima saptamana a verii aduce in Romania temperaturi caniculare! Termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius in mai multe regiuni ale țarii. In partea de Vest a Romaniei, cerul va fi noros.

- Prognoza meteo 22 august. Continua temperaturile caniculare! Ziua de joi aduce in Romania maxime de pana la 34 de grade Celsius. Cu toate acestea, in anumite regiuni, meterologii anunta cer noros, dupa apus.

- Prognoza meteo 19 august. Inceputul saptamanii aduce vesti bune in toate regiunile tarii! Fara temperaturi caniculare, fara ploi torentiale sau furtuni sau instabilitate atmosferica. Cerul va fi senin, iar termometrele vor arata 24-30 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 14 august. Dupa trei zile in care Romania s-a aflat sub atentionare meteo de canicula, temperaturile inregistrate la umbra ajungand chiar si pana la 37 de grade Celsius, miercuri, situatia se schimba complet.

- Prognoza meteo 13 august. Dupa o perioada in care atentionarile meteo de furtuni si vijeli erau la ordinea zilei, Romania se afla acum sub alerta de canicula. Temperatura inregistrata in mai toate regiunile tarii va ajunge in aceste zile pana la 37 de grade Celsius la umbra.

- Prognoza meteo 19 iulie. Vineri, in Romania, se anunta temperaturi de 30 de grade Celsius! Totusi, meteorologii spun ca in majoritatea regiunilor se vor inregistra averse de ploaie si furtuni.