Prognoză Airbus: în transportul aerian global vor fi necesare peste 39.000 de aeronave în următorii 20 de ani "Pana in 2038, din estimarea unei flote de 47.680, 39.210 vor fi avioane noi, iar 8.470 vor fi avioane utilizate in prezent. Prin modernizarea flotelor cu avioane de ultima generație eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil precum A220, familia A320neo, A330neo și A350, Airbus considera ca va contribui semnificativ la procesul de reducere progresiva a nivelului de dioxid de carbon din industria de transport aerian, precum și la obiectivul de creștere neutra din punct de vedere al consumului de carbon din 2020 și in același timp va conecta mai mulți oameni la nivel global. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Flota globala de avioane de pasageri si transport se va dubla de la 23.000 cat este in prezent, la aproape 48.000 pana in 2038 avand in vedere cresterea traficului aerian cu 4.3% anual, conform celei mai noi Prognoze privind evolutia pietei la nivel global intre anii 2019 - 2038, realizata de Airbus

Pana in 2038 Flota aeriana de pasageri și de marfa din lume este mai mult decat dubla, de la aproape 23.000 pana la aproape 48.000 pana in 2038, traficul crescand cu 4,3% anual, ceea ce duce la o nevoie de 550.000 de piloți noi și 640.000 de noi tehnicieni. Pana in 2038, din 47.680 de flote prognozate

