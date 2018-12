Stiri pe aceeasi tema

- Cherif Chekatt, autorul atacului armat, comis marti seara la Strasbourg, a fost impuscat mortal aseara intr-un schimb de focuri cu o patrula de politie, potrivit presei franceze. O operatiune de amploare s-a desfasurat, joi seara, in districtul Neudorf, unde fortele ...

