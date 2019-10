Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Botoșani fac cercetari, dupa ce un parinte a reclamat faptul ca un profesor de la o școala gimnaziala din oraș ar fi lovit cu palma cinci elevi, informeaza Mediafax. O ancheta in acest caz va fi demarata și la nivelul Inspectoratului Școlar Județean.Incidentul ar fi avut loc in ...

- Un nou scandal a izbucnit in invațamant, dupa ce un profesor de sport ar fi lovit cu palma cinci elevi. Totul s-a intamplat la o școala din Botoșani, iar acum Inspectoratul Școlar Județean efectueaza o ancheta.

- Un profesor de sport din Botosani este acuzat ca a batut mai multi copii de clasa a I a in timpul orelor de curs. A fost chemata politia si s-a deschis un dosar penal. Profesorul de sport a fost audiat ieri impreuna cu alti martori.

- Dosar penal deschis la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani și o ancheta interna in paralel, derulata de conducerea unitații de invațamant din municipiu, vor scoate la iveala ceea ce s-a intamplat in dimineața zilei de 10 octombrie 2019, la o ora de educație fizica cu elevi de clasa I.

- Florin Pastrama a mers la Politie si a sustinut ca a fost batut, asta dupa ce si-a scos certificat medical de la INML. "A zis ca l-am batut eu! Ca am ieșit cu tarnacopul și l-am batut! Toata acțiunea s-a petrecut in fața la mașina aceea. In fața la mașina, jos, a alunecat pe nisip, a vrut…

- O invatatoare in varsta de 43 de ani din Satu Mare a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a pulverizat spray lacrimogen catre doi copii, de 6 ani si de 7 ani, in timpul orei de curs, ea spunand anchetatorilor ca cei doi elevi deranjau ora de curs. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Patru copii, o fetita de 10 ani, doua de 13 ani si un baiat de 14 ani, au fugit de acasa cu o masina furata si au reusit sa parcurga 1.000 de kilometri pana ce au fost opriti de politie. Cazul a avut loc in Australia, informeaza DPA, citeaza digi24.ro.