Profesorul care a pus România pe HARTA lumii roboticii Mircea Nistor este profesorul care a dus numele Romaniei pana peste ocean. A cucerit intreg mapamondul roboticii cu o inventie, iar roadele muncii sale au fost culese chiar in anul Centenarului, la campionatul mondial de robotica din Mexic. Drumul spre triumf nu a fost deloc usor: peste 160 de minti stralucite din intreaga lume s-au batut pentru premiul cel mare adjudecat de Romania. „Robotul trebuia sa corecteze tot felul de obiecte cum sunt aceste cutii care jucau rolul de cuburi de combustibil pentru centralele termice, trebuiau sa le elibereze printr-o ferestruica la o inalțime. Alta sarcina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Profesorul de fizica Mircea Nistor, mentorul unei echipe de elevi romani care a caștigat medalia de aur la competiția First Tech Challenge din Mexic, considera ca statul roman are fonduri suficiente pentru modernizarea școlilor și a invațamantului din țara, dar nu acorda prioritate educațaiei. Ministerul…

- Dintre cei sase tineri care au reprezentat Romania la olimpiada de la Mexic, Darius Lorinczi a fost "creierul" robotului. Alaturi de un alt coleg a manevrat robotul pentru a indeplini toate cerintele. "Sincer inca nu realizez faptul ca am castigat atat de multe lucruri, ceea ce m-a surprins foarte mult…