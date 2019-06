Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) au amanat joi aderarea la aceasta organizatie a unor noi tari europene si latinoamericane, printre care si Romania, dar...

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, prezent miercuri, 22 mai 2019, la Paris, la reuniunea Consiliului Ministerial 2019 al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) avand ca tema principala tranziția digitala, a declarat ca Romania va adera la…

- Romania se afla in proces de elaborare a primei strategii nationale in domeniul Inteligentei Artificiale, document ce va fi postat in dezbatere publica pana la finele anului 2019, a afirmat, miercuri, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, in cadrul reuniunii Consiliului…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, va aborda problema taxarii gigantilor digitali la reuniunea Consiliului Ministerial 2019 al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) care se va desfasura miercuri, la Paris. Potrivit unui comunicat…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) continua sa perceapa semne de incetinire a activitatii economice in majoritatea tarilor membre, o tendinta care se prelungeste de mai multe luni si este, in special, evidenta in Germania si Italia. În Raportul său lunar privind indicatorii…

- Spania trece printr-o intr-o perioada framantata, in condițiile in care inca nu si-a revenit complet dupa criza economica din 2008 si se confrunta cu noi probleme sociale si economice precum salariile mici, fuga “creierelor” din țara sau locuințele scumpe. Între anii 2010 şi 2017…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, și consilierul de stat Laszlo Borbely s-au intalnit marți, la Palatul Victoria, cu Secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Masamichi Kono. Intrevederea a avut loc in contextul Conferinței Internaționale…

- Clasa de mijloc din tarile dezvoltate se contracta, in conditiile in care cresterea salariilor nu tine pasul cu marirea costurilor pentru locuinte, educatie si asistenta medicala, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește…