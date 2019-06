Stiri pe aceeasi tema

Procurorul general al Israelului a respins o cerere a premierului Benjamin Netanyahu de a amana o audiere in legatura cu acuzatii de coruptie si care a fost stabilita la sfarsitul acestui an, a informat joi presa israeliana, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.

- Intr-o scrisoare adresata avocatului premierului Netanyahu, un consilier al procurorului general Avichai Mandelblit a scris ca dizolvarea parlamentului si alegerile din 17 septembrie nu sunt motive pentru a intarzia audierea programata la inceputul lunii octombrie.Premierul ar avea destul…

Procurorul general al Israelului a respins o cerere a premierului Benjamin Netanyahu de a amana o audiere in legatura cu acuzatii de coruptie si care a fost stabilita la sfarsitul acestui an, a informat joi presa israeliana, relateaza dpa. Intr-o scrisoare adresata avocatului premierului…

Parlamentul israelian a votat joi dizolvarea sa la mai putin de doua luni dupa ce a fost ales si pentru organizarea de noi legislative la 17 septembrie, o situatie nemaiintalnita in istoria tarii, noteaza AFP preluat de agerpres.

- Netanyahu, care a castigat alegerile legislative din 9 aprilie, are termen pana miercuri seara pentru a forma o noua coalitie. El nu a reusit sa raspunda pana acum exigentelor divergente ale potentialilor sai parteneri guvernamentali. Negocierile s-au blocat din cauza unui proiect de lege privind…

Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul audierii pe care o programase pentru data de 10 iulie, este posibila punerea sub acuzare a premierului Netanyahu pentru luare de mita, frauda si abuz de incredere.Avocatii lui Benjamin…

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit luni din partea presedintelui Reuven Rivlin un ragaz de timp suplimentar de doua saptamani pentru a forma noul guvern, transmite agentia dpa, potrivit agerpres.ro.Dupa patru mandate de premier, Netanyahu a castigat alegerile legislative din 9…

- Autoritatile electorale au pregatit 10.720 de centre de votare din toata tara si inca 96 pentru ambasadele si consulatele statului evreu din strainatate. Sunt 6,3 milioane de votanti eligibili in Israel, potrivit comisiei electorale a tarii. Peste 40 de partide politice candideaza pentru…