- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul șef al Serviciului Teritorial Ploiești – Onea Lucian cu inculpatul Cosma Vlad, Biroul…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se…

- Victor Ponta a fost audiat vineri la Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul Turceni - Rovinari, cel referitor la contractele de consultanța juridica in valoare de milioane de euro incheiate de fostele complexuri energe...

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta Kovesi. "Vorbea in oglinda Dragnea,…

- 'A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de…

- Fostul premier Victor Ponta urmeaza sa se prezinte in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție pe 26 februarie pentru a da declarații in dosarul lui Sebastian Ghița. La vremea respectiva era cunoscuta relația de prietenie dintre cei doi, iar procurorii susțin ca Ghița ar fi apelat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Afaceristul Emil Nistor, cel cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” , a scapat de puscarie, inca o data, dupa ce magistratii Curtii de Apel Cluj au pronuntat vineri sentinta din dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, in anul 2014, de procurorii…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in dosarul care are ca obiect deturnarea de fonduri de la Consiliul Judetean Olt. “In 2010, Curtea de ...

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- Fostul deputat PNL Nicolae Stan, denunțatorul lui Paul Stanescu, a confirmat luni, la Antena 3, ca a fost contactat de DNA la începutul anului, cu privire la dosarului vicepremierului. Deci, nu Stan s-a dus la DNA sa duca probe noi, ci procurorii au sunat pentru a încerca…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a dezvaluit ca nu a fugit din țara, așa cum au lasat sa se ințeleaga anumite publicații și posturi TV. Ea a precizat ca a transmis o informare unde se afla catre Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se judeca dosarele pe care susține ca i le-a fabricat DNA,…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au decis extinderea urmarii penale in cazul polițistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Concret, anchetatorii vor sa afle daca acesta a fost ajutat de colegi astfel incat sa fie impiedicate sau ingreunate cercetarile anterioare,…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus azi inlocuirea masurii arestarii provizorii luata fata de Dogan Semsettin suspectat de trafic de migranti cu masura arestului la domiciliu in Bucuresti , pe o perioada de 30 de zile, cu incepere de la data punerii efective in libertate a persoanei solicitate…

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, ar fi plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Mazare, aflat sub control judiciar, nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezența. Politia a anunțat intr-un comunicat ca sambata in jurul orei 12.00, polițiștii din Biroul Supravegherii Judiciare…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014 unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2014, in statia…

- Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei "intervinldquo; in procesul dintre Polaris si Municipiul Constanta Magistratii de la Curtea Suprema au stabilit primul termen in dosarul in care judecatorii din Iasi au constatat "admisibila sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Dupa un an in care Serviciul Roman de Informatii a fost intens criticat pentru abuzurile comise impreuna cu DNA, dupa ce un fost ofiter a dezvaluit cum serviciul secret a creat un stat paralel, astazi comisia parlamentara de control a avizat un buget mai mare cu 13 la suta pentru SRI in 2018. Analistii…

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocatul presedintelui PSD, Flavia Teodosiu. "Din punctul meu de vedere, o vad partial nelegala. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu…

- Procesul lui Uioreanu, condamnat pentru luare de mita, amanat Curtea de Apel Cluj a decis, vineri, amanarea procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj Horea Uioreanu a fost condamnat de Tribunalul Cluj la inchisoare pentru luare de mita. "Procesul s-a amânat pe…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, apreciind ca managementul acestei unitați a fost unul eficient. "În urma deliberarilor,…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) saluta recentele cercetari facute de Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul numit generic „Crimele comunismului”, potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.ROConcret,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus ca fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb, sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva, Ion...

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. "Admite, în parte,…

- Procurorul, Mircea Negulescu, a primit o lovitura grea din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie Jurnalul National. Judecatorii au decis sa respinga recursul procurorului de la DNA Ploiesti impotriva unei decizii a CSM si urmeaza sa fie cercetat discipliar in trei dosare inaintate de…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a fost citata marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiata in calitate de martor in dosarul 'Rovinari - Turceni', in care sunt judecati Victor Ponta si Dan Sova, scrie agerpres.ro. Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA in dosarul 'Rovinari…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a sosit marți dimineața la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde are loc un nou termen in dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu in legatura cu cheltuirea unor sume din bugetul DIPI, informeaza Antena3.De asemenea, fostul premier Victor Ponta…