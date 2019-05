Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Tribunalului Hunedoara de incetare, ca urmare a prescrierii faptelor, a procesului penal in care fratii Adrian si Miron Gardean au fost judecati pentru dare de mita fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, intr un dosar disjuns din cel cunoscut cu numele Gala Bute,…

- Augustin Lazar transmite, joi, la incheierea mandatului de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), ca a indeplinit obiectivele pe care si le-a asumat la preluare, mentionand printre acestea solutionarea dosarelor istorice. "Am avut onoarea si responsabilitatea ca, timp…

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in procesul in care Elena Udrea solicita anularea...

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat o decizie definitiva in cazul judecatoarei de la Curtea de Apel din Alba Iulia, care in 2014 a provocat un accident rutier pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, in urma caruia un barbat de 68 de ani si-a pierdut viata. Aceasta a fost judecata pentru ucidere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala Anticoruptie, inculpatii Hulubariu Elena Simona, Cazan Geanina Lavinia, Bohalteanu Tudor Gabriel, Preda Raducu Valentin, Manolachi Dan Emil, Radu Catalin,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni restituirea la DNA a dosarului in care Elena Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor, alaturi de jurnalistul Dan Andronic, acuzat de marturie mincinoasa. Judecatorii au mai dispus mentinerea sechestrului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 1 martie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a doamnei Carmen Lidia Toroiman - pensionare, la data de 1 martie 2019; * Decret privind eliberarea din functia…

