- Ilie Dumitrescu analizat prestația Romaniei contra Spaniei, 1-2, și Maltei, 1-0, din preliminariile EURO 2020. Fostul internațional s-a declarat nemulțumit de modul in care Cosmin Contra a pregatit echipa pe faza defensiva și a spus ca „tricolorii” nu pot caștiga cu Suedia și Norvegia daca va juca…

- ROMANIA - MALTA // Dupa infrangerea cu Spania, Romania a ajuns cu spatele la zid, fiind obligata sa caștige cu Malta, Norvegia, Suedia si Feroe pentru a spera la calificarea la Euro 2020. Romania - Malta se joaca azi, de la ora 19:00, la Ploiești, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV La jumatatea…

- Invitati din SUA, Grecia, Suedia, Polonia, Norvegia si Romania vor participa la editia din acest an a Festivalului de arte vizuale VSLO, care va avea loc de vineri pana pe 1 septembrie, in Vama Veche, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, la eveniment sunt invitati lectori…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Craiova, ca dupa cazul de la Caracal ordonantele care privesc situatiile de urgenta sunt pregatite si va demara o campanie impotriva traficului de persoane."Ancheta (n.red.: de la Caracal) este facuta de DIICOT si nu pot sa spun eu daca sunt…

- Wardruna se reintorc in Romania, de aceasta data la Bucuresti pe 8 mai la Arenele Romane (open air). Arena va fi "all seated" adica vom avea scaune pe terenul din fata scenei pentru un show intim. Biletele se pun in vanzare pe 2 august pe iabilet.ro si in reteaua iabilet iar primele 300 de bilete au…

- Romania și Norvegia au obținut calificarea in grupele principale (locurile 1-8), reușind fiecare cate doua victorii in grupa D a Campionatului European de handbal tineret (Under19) care se disputa in aceste zile in Ungaria, la Gyor. Cele doua echipe au avut duminica meciul direct, nordicele reușind…

- Lectori din Romania, Grecia, SUA, Suedia, Polonia si Norvegia vor fi prezenti la editia aniversara a Festivalului International de Arte Vizuale - VSLO, care se va desfasura in perioada 23 august - 1 septembrie, la Vama Veche. Cea de-a zecea editie a evenimentului va avea un program variat,…

- Romania U21 a caștigat meciul de debut de la Euro 2019, contra reprezentativei U21 din Croația, scor 4-1, prin golurile lui Pușcaș (penalty), Ianis Hagi, Tudor Baluța și Adrian Petre, in prelungiri. Care sunt concluziile dupa o partida electrizanta? 1. ...