- Sotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Printul Philip (97 de ani), a fost implicat intr-un accident rutier in apropiere de resedinta regala Sandringham (estul Angliei), fara a fi ranit, a anuntat joi seara Palatul Buckingham, potrivit Reuters și BBC.

- Adolescentul care a fost implicat mați dimineața in accidentul rutier a fost arestat la domiciliu, dupa ce a fost reținut pentru 24 de ore in baza Ordonanței de reținere emisa de polițiști in ziua de Craciun. Adolescentul de 19 ani, din comuna Mirșid care a fost implicat in accidentul rutier produs…

- Accidentul rutier s-a petrecut marti dupa-amiaza, pe raza localitatii Frumoasa din judetul Suceava. Microbuzul a ajuns intr-un sant de pe marginea drumului, dupa ce a fost lovit de o masina de teren.

- O sustinatoare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana EU), deputata britanica Nadine Dorries, a criticat proiectul acordului Brexitului al premierului Theresa May, din cauza ca va lasa regatul... fara vreun membru in Parlamentul European (PE), relateaza The Independent.

- Piloții unui avion care ii transporta pe prințul Harry al Marii Britanii și pe soția acestuia, ducesa Meghan de Sussex, au fost nevoiți, vineri, sa amane aterizarea pe aeroportul din Sydney, pentru a evita ciocnirea cu un alt avion, potrivit tmz.com. In imaginile publicate de tmz.com, se poate vedea…