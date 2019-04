Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara. Vedeta a facut primele declarații dupa naștere. Vedeta de televiziune a adus pe lume un baiețel, care a primit numele Tudor Ștefan. Bebelușul se simte perfect. "La cat l-am amenințat ca il scot forțat daca nu vine singur, Tudor Ștefan a sosit pe lume…

- GRANICERI. Garda de intervenție nr. 2 Chișineu Criș din cadrul Detașamentului de Pompieri Ineu a desfașurat miercuri, 3 aprilie, o misiune de stingere a unui incendiu, la o locuința, in comuna Graniceri. Au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un ofițer si șapte subofițeri, focul…

- Anamaria Prodan este mandra tare de fiica sa cea mare, Rebecca. Impresara este topita dupa moștenitoarea sa. Fata cea mare a impresarei Anamaria Prodan bifeaza reușita dupa reușita. Rebecca are din ce in ce mai multe apariții in lumea modei. Tanara a ajuns ușor-ușor in prezentari de moda ale celor…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a avut parte de o zi cu totul speciala in familia sa. Vedeta a aniversat-o pe fiica sa, Carla. Zi importanta in familia Mirele9i Vaida. Fetița sa, carla, și-a aniversat ziua de naștere. Carla a implinit 4 ani. Vedeta de televiziune a transmis un mesaj emoționant pe…

- Mirela Vaida are emoții cu doar o zi inainte de marea finala naționala Eurovision, in urma careia se va afla marele caștigator, cel care va reprezenta Romania la concursul internațional din acest an.

- Mirela Vaida, cunoscuta prezentatoare de la Antena 1, a fost la un pas de moarte dupa ce a pierdut o sarcina. Vedeta tv a vorbit pentru prima data despre cea mai grea perioada din viața ei. Mirela Vaida este foarte fericita in prezent, mai ales ca are o familie mare și ințelegatoare. Mai mult decat…

- Te asteptam pe 29 ianuarie, la concertul caritabil “Impreuna pentru Vladut” la Face Club Bucharest, incepand cu ora 19:30. Haideți sa susținem impreuna aceasta cauza! *Accesul la concert se face pe baza unei donatii minime de 60 RON, reprezentand taxa de acces si posibilitatea de a licita obiectele…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din satul Osoi, comuna Sinești, județul Iași, a fost gasit marți dimineața mort pe un camp. Cel care a facut macabra descoperire a fost chiar fratele victimei, scrie libertatea.ro.