- Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut duminica seara, dupa închiderea urnelor, demisia cabinetului PSD-ALDE, subliniind ca actuala coaliție nu mai are legitimitatea pentru a guverna România.

- Presedintele USR Dan Barna a cerut explicit demisia guvernului Dancila pentru felul in care au fost tratati romanii din diaspora in ziua alegerilor pentru europarlamentare. Liderul USR considera ca Guvernul Dancila i-a tratat rusinos pe romanii din diaspora si le-a facut si o promisiune acestora.…

- In plina campanie electorala, presedintele PNL, Ludovic Orban a facut miercuri, 15 mai 2019, o vizita in judetul dambovita. In prima parte a zilei a mers in mai multe localitati dambovitene iar dupa-amiaza a ajuns la Targoviste unde a sustinut o conferinta de presa iar dupa aceea a continuat…

- Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat ca in sedinta de Guvern au fost adoptate doua acte normative privind organizarea celor doua scrutine din 26 mai, iar in baza acestora nu se schimba cvorumul de participare la referendum si nici cvorumul de validitate a rezultatului acestuia. „Guvernul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Gala AOR, ca niciun Guvern nu trebuie sa mai emita Ordonanțe de Urgența care sa reglementeze activitatea autoritaților locale. Orban a mai spus ca in ceea ce privește OUG 114, „nici ministrul Finanțelor nu a fost consultat”.„Unii funcționari…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Sibiu, ca liberalii se vor bate pentru a fi transpuse in legislatie rezultatele referendumului pe Justitie, ce este posibil sa fi propus de seful...

- Presedintele a raspuns invitatiei liderului PNL si a venit, sambata, cu putine minute dupa ora 12, la Romexpo, unde are loc Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European. Klaus Iohannis a fost intampinat de liderul PNL, Ludovic Orban, si de Manfred Weber, candidatul PPE la functia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis joi o scrisoare deschisa Vioricai Dancila in care ii cere sa respecte deviza „mandru ca sunt roman” si sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi in cursa pentru functia de procuror sef european.