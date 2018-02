Stiri pe aceeasi tema

- Firmele dsipuse sa investeasca in comuna Petris sunt ofertate de Primarie. Administratia locala le ofera celor interesati spațiu construit sau teren gratuit in vederea realizarii unei investiții care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici. Pe langa aceasta, Primaria pune la dispozitia…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Angajatorii din Bistrița cauta director vanzari, inginer de producție, tehnician mentenanța electromecanica, mecanic și electrician auto, operatori la liniile de producție și controlor calitate, tinichigiu auto și multe altele! VEZI care sunt avantajele de care te poți bucura intr-un nou loc de munca:

- Rheinmetall prin compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care partile detin 50%, anunta, printr-un comunicat de presa, ca va crea peste 600 locuri de munca directe si indirecte la Moreni, unde se vor construi 400 de transportoare blindate 8x8 Agilis, iar circa 87%…

- In ciuda salariilor mai mult decat atractive, e criza de controlori de trafic aerian. Romania va avea nevoie, in urmatorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialisti numai la Bucuresti, dar e loc de mai bine in toate sediile Romatsa din tara. Pregatirea unui om de care, intr-o singura zi, depinde soarta…

- Veste imensa pentru sute de romani. Potrivit bugetul.ro, un gigant britanic cu 4 000 de angajați și venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline a renunțat la Polonia și Bulgaria pentru țara noastra și se pregatește sa cucereasca o importanta piața.In ciuda Brexit-ului, britanicii vor sa…

- Peste 15.600 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe locuri de munca sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta șef birou, inspectori, directori, consilieri și informatician.VEZI LISTA In ultimele zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Ingrijitoare, infirmiera, asistent social practicant…

- În urma deciziei Primariei Municipiului București din decembrie 2017 și în urma declarațiilor primarului general Gabriela Firea, Clever Taxi vine cu precizari în privința activitații sale și a poziției fața de nevoile utilizatorilor din București. Constatam ca dorințele…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare sau detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de miercuri. ”Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a transmis ca 16.350 de locuri de munca sunt disponibile in toata tara, cele mai multe in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- Cateva din primariile teleormanene au anunțat concursuri pentru ocuparea unui numar important de posturi vacante, concursuri care se vor desfașura in prima parte a lunii ianuarie a anului 2018. Primaria orașului Zimnicea a scos la concurs mai multe funcții vacante de execuție in cadrul administrației…

- Peste 17.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin, Covasna, Giurgiu, Salaj, Suceava si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru…

- Oamenii de afaceri din Timis sunt mai optimisti ca niciodata. Pentru primele luni ale nolui an, numarul celor care estimeaza ca vor angaja personal nou a crescut cu trei de procente fata de ultimul trimestru al anului in curs.

- Exista numeroase joburi pe care cineva le poate face de la domiciliu, iar unii angajatori chiar considera ca un angajat este mai eficient daca lucreaza de acasa și ține legatura cu șefii prin intermediul telefonului și al calculatorului, scrie greatnews.ro. Citeste si RCS&RDS face angajari.…

- Companiile pun la dispoziția celor care vor sa se angajeze 18.758 de locuri de munca, la nivel national, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti - 4.011, Arad…

- Peste 19.000 de locuri de munca vacante sunt disponibile, cele mai multe in Bucuresti, Arad, Prahova si Sibiu, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei mai multi angajatori cauta agenti de securitate si muncitori necalificati in industria confectiilor.Potrivit…

- „Așa cum v-am anunțat, județul Arad va pierde peste 35 de milioane de euro, o suma colosala, pentru ca PSD iși acopera promisiunile populiste din banii cetațenilor, impotriva intereselor romanilor! Guvernul PSD a demonstrat ca prioritatea sa este sa ii scape pe corupți din pușcarie, sa ii pedepseasca…

- Vanzarile de haine, incalțaminte și accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agenția europeana pentru proprietatea intelectuala.

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului.Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de…

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, informații despre anul 2018, care vin din documente guvernamentale. Guvernul vrea ca în 2018, numarul de locuri de munca sa creasca cu 2.000. Avem 4,7 milioane de salariați…

- Grupul Saint-Gobain in Romania anunța redeschiderea liniei de producție de vata minerala din fibra de sticla la fabrica Isover din Ploiești. Producția este estimata a se relua in iulie 2018, dupa reconstrucția cuptorului și multe alte imbunatațiri tehnologice. 50 de noi locuri de munca directe vor fi…

- S-a incheiat primul proces de bugetare participativa online din Romania, ”Bugetare participativa Cluj-Napoca 2017”. In mod surprinzator, locurile de parcare nu sunt dorite de foarte mulți clujeni. Va prezentam cele 15 proiecte care vor fi implementate de Primaria municipiului Cluj-Napoca incepand de…

- Peste 26.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, conform datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Astfel, in Bucuresti sunt vacante 4.974…

- Accenture iși extinde capabilitațile de Business Process Services in Romania prin deschiderea unui nou centru in Brașov, in Coresi Business Park, al șaptelea din țara. Prin noul centru care se va deschide in decembrie, Accenture va oferi clienților servicii de gestionare a proceselor de business și…

- Primaria municipiului Arad impreuna cu Mișcarea Charta XXI, condusa de fostul europarlamentar creștin-democrat maghiar Laszlo Surjan, a organizat sambata conferința intitulata 'Trecut comun - viitor european', dedicata relațiilor dintre romani și maghiari in contextul aniversarii in Romania a Centenarului…

- Romania trebuie sa ințeleaga spre ce se duce o societate moderna cand vorbim despre economia digitala și sa terminam cu crearea de locuri de munca la lopata, a declarat, marți, in cadrul unei dezbateri de specialitate, Varujan Pambuccian, membru in Comisia pentru tehnologia informației din Camera…

- Primaria municipiului Arad a stabilit 68 de de locuri, distribuite in 10 amplasamente, pentru desfasurarea activitatilor comerciale, pe domeniul public cu ocazia Sarbatorii de Sf. Nicolae. Acestea sunt repartizate dupa cum...

- „Prin modelul aplicat pe carosabil, se creeaza iluzia ca dungile albe plutesc, iar din departare acestea apar ca un bloc de beton. Astfel șoferii vor incetini instinctual și va crește siguranța pentru pietonii care se angajeaza in traversarea arterelor intens circulate. Soluția inspirata din Danemarca…

