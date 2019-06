Primăria Ploieşti vrea să angajeze avocaţi pentru cinci procese aflate pe rolul instanţelor prahovene Violeta Stoica Primaria Ploiești a ajuns din nou, din cate se pare, la fundul sacului cu… juriști, avand in vedere propunerea pe care o va face edilul Adrian Dobre, in cadrul ședinței de maine a consilierilor locali ploieșteni. Acesta a intocmit un proiect de hotarare pentru achiziționarea de catre municipalitate de servicii juridice specializate, respectiv de avocați care sa reprezinte Primaria Ploiești in cinci procese aflate pe rolul instanțelor prahovene. In trei dintre procese, Primaria Ploiești are calitatea de parat, iar in celelalte doua – de reclamant. Pe rolul Tribunalului Prahova se… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

