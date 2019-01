Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Primaria Municipiului Dej informeaza contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, ca incepand de astazi, 8 ianuarie, se pot plati impozitele și taxele locale, aferente anului 2019, precum și restanțele din anii precedenți. Impozitele și taxele locale pentru anul in curs, au doua…

- Primaria municipiului Galati a informat ca sunt patru puncte de incasare a taxelor si impozitelor locale, insa pentru a evita statul cu orele la cozi este recomandata plata electronica. Si in acest caz, plata anticipata a impozitului aduce o reducere.

- Contribuabilii suceveni dornici sa plateasca cat mai devreme taxele și impozitele locale și sa beneficieze de reducerea de 10% care se acorda pentru plata integrala, pe tot anul, vor putea face asta de luni, 7 ianuarie 2019.„Știu ca sunt mulți oameni interesați sa iși plateasca taxele și ...

- In ultima zi a anului, membrii Consiliului Local Municipal au fost convocati in sedinta „de indata”, cu un singur punct pe ordinea de zi, anume proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Targoviste, operabile incepand cu 1 ianuarie 2019. Astfel, de la data amintita, valorile…

- Taxele și impozitele locale pentru anul 2019, dar și restanțele, vor putea fi achitate in Zalau incepand de joi, 10 ianuarie 2019. Primaria Municipiului Zalau anunța contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, ca in anul 2019 activitatea de incasare a impozitelor și taxelor locale cu debit…

- Ieșenii pot plati taxele și impozitele locale și intre Craciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de incasare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local nu va lucra in zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. In zilele de 27 și…

- Autoritațile locale de la Vulcan au lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare care vizeaza valoarea taxelor și impozitelor locale in anul ce urmeaza. Potrivit edililor vor exista mici creșteri, insa acestea nu vor fi semnificative. “Este vorba de indexarea taxelor și a impozitelor…

- Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achita pana in 15 decembrie 2018, inclusiv, obligatiile fiscale stabilite prin declaratia unica sau decizie de impunere anuala, dupa caz, bonificatia se acorda astfel: Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaratia unica si care si-au acordat prin…