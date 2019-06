Primar Giurgiu: Banii pentru plata serviciilor ne ajung până în august 'Miercuri, 19 iunie, suntem invitati la Guvern de doamna prim-ministru Dancila la discutii privind bugetul sau lipsa bugetului si la nivel de functionare. Prietenii de bine spuneau ca sunt eu nebun sa ma duc la Bucuresti cu opozitia sa spun ca nu sunt bani, dar acum am vazut tot PSD-ul Bucurestiului, dus la Bucuresti, ca intra in faliment. Ce inseamna asta? Ipocrizie, mizerie. Cand nu-ti da, nu-ti da, ca esti de la putere, ca esti de la opozitie spui ce e de spus si noi vom merge toate municipiile sa ne spunem pasurile, pentru ca nu ne inchidem. Eu am spus de atunci ca serviciile (Giurgiu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca crede ca problemele se vor rezolva, dupa discutiile cu premierul Dancila si ministrul Teodorovici, Negoita a spus: ”Avem un angajament de genul ca o sa rezolve aceasta problema, dar daca acest angajament este la fel de credibil sau care va fi respectat la fel ca cei 60% care vor veni…

- Prima intrunire a comitetului director al Asociației Municipiilor din Romania, care a avut loc la Suceava in zilele de 6 și 7 iunie, a insemnat abordarea mai multor subiecte de interes pentru toate marile orașe din Romania, de la digitalizare, transparentizarea instituțiilor publice, performanța ...

- Primaria municipiului Aiud si Serviciul de Ajutor Maltez din Romania, filiala Aiud organizeaza, in data de 15 mai 2019, evenimentul „Ziua Familiei”, in cadrul caruia vor fi sarbatorite familiile care implinesc 50 de ani de la casatorie in anul 2019. Cuplurile casatorite in anul 1969, care domiciliaza…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi organizeaza, in parteneriat cu Uniunea Croatilor din Romania (UCR), Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania (CLRR), Primaria Municipiului Iasi si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, la Colegiul National Mihai Eminescu din Iasi, etapa nationala a celei d (...)

- ''Au greșit grav. I-au pus in brațe președintelui un cadou neașteptat și neotravit. Au greșit impreuna, nu separat. Credeți ca Liviu Dragnea nu are mijloacele necesare pentru a-i comunica doamnei Dancila ce are de spus in mod direct sau la telefon? De ce o face prin intermediul mass-media? O face…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca referendumul pentru Justiție va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. Va convoca partidele politice la consultari pe tema referendumului. „Ce sa ne intrebe? Nu ne-a chemat nimeni (n.r. referindu-se la consultarile pe…

- Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din Romania, intrunita in ședința ordinara la București, a adoptat prin votul unanim al primarilor de municipii prezenți urmatoarea rezoluție:1. Avand in vedere intarzierile majore produse in contractarea investițiilor pe plan local, ca o consecința…