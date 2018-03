Stiri pe aceeasi tema

- Oana Pellea este revoltata dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actrița acuza ca oameni care nu i-au oferit un loc de munca lui Andrei Gheorghe in timpul vieții realizatorului radio-TV il ridica acum in slavi pe acesta. „Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… cati i-ati oferit de munca……

- Moartea subita a lui Andrei Gheorghe i-a socat pe apropiati. Nimeni nu stia ca jurnalistul suferea de vreo boala. Andrei Gheorghe a fost intotdeauna o fire libera si a trait fara reguli. Cu toate acestea, in ultima perioada, Andrei era tot mai abatut, datorita faptului ca voia sa revina in presa,…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Moartea lui Andrei Gheorghe a adus pe obrajii oamenilor lacrimi amare si grele. Cei doi copii vitregi ai jurnalistului au mers la serviciile funerare pentru a pune detaliile la punct, imediat dupa disparitia omului de radio si televiziune.

- Moartea lui Andrei Gheorghe nu ar fi fost una suspecta, spun primele verificari facute la Serviciul Județean de Medicina Legala. Cercetarile arata ca acesta suferea de afecțiuni cardiace și a facut un infarct in trecut. Se așteapta acum rezultatele finale ale autopsiei și, in aproximativ o saptamana,…

- Dispariția tragica a lui Andrei Gheorghe i-a luat prin surprindere pe romani. Mii de oameni au lasat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Andrei Gheorghe, dupa ce s-a aflat ca jurnalistul a murit."La ce ma gandesc? Ca sunt trista....pai cum Andrei Gheorghe ?Logica…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat in evidența ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau in calcul inclusiv o intervenție…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational. Redam mesajul integral "Acesta este un apel catre…

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Anul trecut a doborat toate recordurile cu hit-ul Despacito și se bucura de faima in toata lumea. Insa, in urma cu mai bine de zece ani, Luis Fonsi trecea prin cel mai negru cosmar. In spatele succesului si al zambetului cuceritor, se ascunde un trecut trist, care a fost la un pas de a-l aduce pe artist…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Scarbit de faptul ca Andrei Gheorghe nu a fost apreciat la adevarata sa valoare in timpul vietii, Dan Negru transmite un mesaj dur in special colegilor din media pe care ii face ipocriti. Dan Negru a transmis un mesaj dur dupa moartea lui Andrei Gheorghe, criticand faptul ca azi curg omagiile, insa…

- Mesajul emoționant a lui Sorin Ovidiu Vantu, dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu a povestit, in cea mai recenta postare de pe contul sau de pe o rețea de socializare, un episod de-a dreptul fabulos cu celebrul jurnalist Andrei Gheorghe. Citește și: CE I-A CERUT MARIA ALMAȘAN…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru Mediafax.

- Busu, fost coleg cu Andrei Gheorghe la Pro TV, a vorbit despre regretatul realizator radio-TV, a carui moarte neașteptata a șocat pe toata lumea. Busu l-a laudat pe Andrei Gheorghe, spunand despre el ca a fost un om fabulos. „Nu era ușor sa vorbești cu Andrei Gheorghe pentru ca intotdeauna te provoca.…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Realizatorul TV Dan Negru a postat un mesaj dur dupa moartea prietenului sau, jurnalistul Andrei Gheorghe.Acesta a vorbit despre ipocrizia breslei de jurnalist, blamându-i pe cei care îl omagiaza acum pe Andrei Gheorghe, dar multa vreme l-au ignorat.”E ipocrita…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Andrei Gheorghe deținea mai multe terenuri, vila din Voluntari, in care a și fost gasit decedat, și mai multe obiecte de arta, in valoare de 31.000 de euro. Terenurile pe care le avea Andrei Gheorghe se aflau in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, potrivit declarației de avere. Jurnalistul a fost obligat…

- Moartea lui Andrei Gheorghe la doar 56 de ani a intristat toate generațiile și a adus un doliu asupra intregului popor. Omul de radio și televiziune era recunoscut și apreciat grație curajului sau de a spune lucrurilor pe nume, a sarcasmului cu care iși bara adversarul intr-un dialog, a inverșunarii…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare luni seara. Omul de televiziune avea 56 de ani. Cațiva cunoscuți ai fostului realizator au povestit ca Andrei iși schimbase in ultima vreme comportamentul și și-au...

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Actrita Nuami Dinescu a scris pe Facebook ca multe persoane o sa spuna cat de talentat era Andrei Gheorghe, decedat luni noapte, insa atunci cand acesta a avut nevoie, nu si-a gasit loc "in niciun post de radio".

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Si-a presimtit moartea? Prietenii lui Andrei Gheorghe fac dezvaluiri despre marele jurnalist, la scurt timp dupa ce s-a aflat ca a fost gasit mort. Potrivit spuselor lor, Andrei Gheorghe se schimbase incepand de acum aproximativ doua luni.

- Nascut in orasul Lipetk din Rusia, Andrei Gheorghe a fost printre cele mai sonore nume ale radioului și televiziunii din Romania. Moartea lui prematura, la 56 de ani, a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Mesajele de condoleante curg incontinuu de la aflarea cumplitei vesti a mortii indragitului om de radio si televiziune, Andrei Gheorghe.Atat admiratori cat si fosti colegi ai jurnalistului au lasat mesaje pe pagina de Facebook. Redam cateva dintre ele:Sunt oameni ce lasa impresia ca or sa fie acolo…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

