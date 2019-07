Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, care a implinit pe 5 iulie 51 de ani, a luat-o de soție pe Roxana, iubita lui cu 20 de ani mai tanara, cu care are o relație de 15 ani. Cununia s-a incheiat, dupa aproximativ o ora și jumatate, iar cei cațiva invitați au inceput sa iasa. Roxana Mihalache, noua soție a lui Mazare, a plecat…

- Vasile Dubovici și-a gasit sfarșitul pe o trecere de pietoni din Cluj, fiind spulberat de șoferul unui bolid de lux. Astazi, tanarul a fost condus pe ultimul drum de catre familie, prieteni și toți cei care l-au cunoscut, iar lacrimile au curs necontenit.

- O artista iubita de la noi pleaca din tara. Saveta Bogdan, indragita cantareata de muzica populara pleaca tocmai in America, iar astazi a aparut pentru ultima data la tv, la "Star Matinal" de la Antena Stars, inainte de voiajul peste Ocean.

- Dupa experiența „Asia Express”, Bogdan Boanta a luat o decizie radicala. Coregraful și-a facut implant de par iar acum a avut prima apariție la tv, dupa operație. Acesta a venit insoțit de prietena și colega lui, Cocuța. Bogdan nu a putut suporta faptul ca nu are par in unele zone de pe scalp, asa ca…

- S-a intors din Germania in urma cu putin timp, dupa doua luni de tratament impotriva cancerului, si se declara un om norocos. Leo Iorga se simte mai bine acum, iar echipa "Agentia VIP" de la Antena Stars l-a gasit cu zambetul pe buze.

- Alex Faur va fi inmormantat sambata. Barbatul, un apropiat al vedetelor din showbiz-ul autohton, a fost rapus de o boala cumplita. Alex Faur a murit la varsta de 40 de ani. Acesta era bolnav. In urma cu cateva zile, Alex Faur a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate, iar vedetele autohtone…

- Razvan Ciobanu a tinut ascunse cateva lucruri departe de ochii lumii, dar ar fi urmat sa le spuna tuturor. Celebrul designer trecea prin clipe cumplite. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, s-a imprietenit cu Razvan Ciobanu in ultimul an si i-a fost alaturi in cele mai grele clipe. Nasrin…