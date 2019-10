Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul vietnamez Nguyen Xuan Phuc a acuzat luni Beijingul ca complica situatia din disputata Mare a Chinei de Sud si a promis totodata ca guvernul de la Hanoi nu va face niciodata concesii teritoriale, relateaza DPA. "Situatia in Marea Chinei de Sud a devenit recent din ce in ce mai complicata",…

- Carrie Lam, liderul de la Hong Kong, va anunta miercuri retragea oficiala a proiectului de lege privind extradarea, care a provocat protestele din ultimele trei luni, potrivit presei locale. O sursa guvernamentala a confirmat informatia pentru agentia Reuters. Propunerea legislativa…

- Nu este sigur ca aceasta retragere a proiectului va pune capat protestelor, numite Miscarea Umbrelelor. Aceasta era principala cerinta a protestatarilor. Protestele au evoluat si sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.Lam a…

- Numarul persoanelor arestate si inchise in Xinjiang a crescut semnificativ in zece ani, conform datelor oficiale, Beijingul intarindu-si supravegherea in aceasta regiune din nord-vestul Chinei marcata de tensiuni cu musulmanii, care sunt majoritari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Conform…

- Premierul australian Scott Morrison a salutat vineri relatiile tot mai calduroase ale Australiei cu Vietnamul, in timpul vizitei sale de stat la Hanoi, informeaza AGERPRES.In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Hanoi alaturi de premierul vietnamez Nguyen Xuan Phuc, Morrison, care…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat miercuri ”cel ales” pentru a purta razboiul comercial cu China, el aparand astfel actiunile administratiei sale, relateaza CNBC, preluat de News.ro. Preşedintele a făcut această afirmaţie după o serie de critici la…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters. Comentariile lui Donald Trump au fost facute cu…

- Ministerul de Externe de la Beijing a indemnat, luni, Statele Unite sa inceteze sa intervina in treburile interne din Hong Kong, un teritoriu autonom al Chinei care de mai multe saptamani este scena unor ample proteste, informeaza publicația The Straits Times potrivit mediafax.Autoritațile…