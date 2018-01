Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a afirmat vineri ca urmeaza sa vina în vizita în România la sfârșitul saptamânii viitoare. De asemenea, va mai merge în câteva țari din Europa, cum ar fi Bulgaria, Serbia, Estonia, Letonia și Lituania. "Voi…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Pe fondul unei cresteri globale record la capitolul cheltuieli militare de la incheierea Razboiul Rece, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget asemanator procentual cu cele din SUA, Grecia, Estonia, Turcia, Letonia, Marea Britanie, Lituania sau Polonia.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%,

- In Uniunea Europeana rata anuala a inflatiei a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate, luni,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, potrivit Agerpres.

- "Romania va termina anul acesta cu un procent de 5% absorbție. Comisia Europeana va rambursa pana in 31 decembrie sumele pe care le-am trimis la Buxelles. Este un rezultat mulțumitor daca ne raportam la evoluția anului 2016. Estimez ca vom avea 1,24 miliarde euro la finalul anului. Este un rezultat…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro. Tarile care au cheltuit mai putin decat Romania din fondurile structurale si de investitii sunt Austria, cu 0,3-, si Irlanda, cu 0,9-. Conform datelor Comisiei Europene, pe primul…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro.Țarile care au cheltuit mai puțin decat Romania din fondurile structurale și de investiții sunt Austria, cu 0,3%, și Irlanda, cu 0,9%. Conform datelor Comisiei Europene,…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro. Țarile care au cheltuit mai puțin decat Romania din fondurile structurale și de investiții sunt Austria, cu 0,3%, și Irlanda, cu 0,9%. Conform datelor Comisiei Europene, pe primul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Vicepremierul Paul Stanescu va conduce delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al VI-lea Summit al sefilor de guvern din statele Europei Centrale si de Est si Republica Populara Chineza (formatul de cooperare „16+1”), care se va desfasura luni la Budapesta. Potrivit unui comunicat…

- O analiza a formelor vechi ale ciumei ar urma sa permita o mai buna intelegere a evolutiei sale in timp si o stabilire a modului in care infectia a devenit mai virulenta. Cercetatorii au analizat peste 500 de dinti si oseminte gasite in Germania, Rusia, Ungaria, Croatia, Lituania, Estonia si Letonia…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pietei autohtone si comparativ cu celelalte tari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, in Romania sunt…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, în România…

- Acestea sunt Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si Suedia (ambele cu 19%), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. La nivel general, Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2017, prezentat intr-un comunicat al INACO, remis marti Agerpres, Europa domina si in acest an, primele cinci pozitii in top fiind ocupate de Elvetia, Danemarca, Belgia, Austria si Finlanda. Ultimele pozitii in clasamentul…

- UniCredit Bank a inceput sa acorde credite cuprinse intre 25.000 euro si 7,5 milioane de euro, cu garantie de 50%, firmelor mici si mijlocii, in baza acordului semnat cu Fondul European de Investitii (FEI), prin Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin, un program care are ca obiectiv facilitarea…

- Actiunile Rusiei din Crimeea si din sud-estul Ucrainei au motivat NATO sa intareasca solidaritatea in cadrul aliantei si capacitatile militare ale acesteia. De asemenea, aceste actiuni au determinat Rusia si Polonia sa incerce sa-si redefineasca pozitiile atat in cadrul NATO, cat si in interiorul…

- Conform coeficientilor, nationala Romaniei, pregatita de Cosmin Contra, va face parte din urna a treia. Liga A va contine 12 echipe, care vor fi impartite in 4 grupe de 3 echipe. Urmatoarele 12, conform clasamentului, vor fi repartizate in Liga B (impartite la fel ca si Liga A), 15 vor merge in…

- În prima etapa a turneului european, Jim Mattis s-a oprit la Helsinki, unde s-a întâlnit cu tarile membre ale Northern Group (Suedia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Lituania, Germania, Olanda, Polonia si Marea Britanie). Aici, Mattis a declarat: „Acest…

- Angajații romani vor deveni, dupa data de 1 ianuarie de la care devin responsabili pentru totalitatea contribuțiilor sociale (pensie, șomaj, sanatate) in fruntea topului taxelor platite, deși au cele mai mici salarii brute, dupa cum indica o analiza bazata pe modificarile fiscale anunțate și pe cifre…

- Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.0%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 10 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile, potrivit unei analize a peco-online.ro . In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 4.4%, ceea…

- Republica Moldova și-a menținut locul 44 din 190 de țari, incluse în clasamentul Grupului Bancii Mondiale privind mediul de afaceri, cu un punctaj de 73 dintr-o suta, cu 0.20 peste nivelul din anul trecut, informeaza MOLDPRES cu referire la raportul "Doing Business 2018" lansat pe…

- Romania a cazut 9 locuri fata de anul trecut, ocupand pozitia 45 in clasamentul "Doing Business 2018", elaborat de Banca Mondiala (BM), cu un punctaj total de 72,87 puncte, dupa Republica Moldova. Desi scorul general obtinut de Romania in acest an este cu 0,17 puncte mai mare decat cel inregistrat…

- Istoria Evului Mediu, dezbatuta de specialiștii din toata Europa la Muzeul Banatului! Mai exact, Muzeul a organizat conferința internaționala ”POLITICS AND SOCIETY IN THE CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE!”, ce reunește specialiști reputați din țara, dar și din Anglia, Ungaria, Serbia și Bulgaria. Simpozionul…

- Grupul polonez Orbis isi extinde portofoliul de branduri si aduce lantul Aparthotels Adagio, unitati de cazare de tip aparthotel, si pe piata din Europa de Est, odata cu preluarea master francizei de la Adagio SAS. "Cazarea in apartamente este mai in voga decat oricand pentru calatorul modern.…

- Decizia adoptata luni de ministrii muncii din statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea directivei europene a lucratorilor detasati este prima reforma europeana a presedintelui francez Emmanuel Macron, chiar daca el nu a obtinut tot ce si-a dorit din aceasta initiativa pe care a sustinut-o…

- Numai Polonia, Ungaria, Lituania și Letonia au votat impotriva textului cu compromisul discutat timp de 12 ore, in timp ce state care inainte și ele s-au manifestat impotriva revizuirii acestei directive, respectiv Romania, Bulgaria, Republica Ceha și Slovacia, au basculat in final in tabara franceza,…

- Kestral își anunța extinderea în Europa, ca parte a planului sau internațional de creștere. Sediul din România va fi esențial pentru dezvoltarea companiei în Europa de Sud-Est. În acest fel, Kestral este gata sa asiste mai mulți clienți din Europa și sa îi ajute…

- Compania Kestral International, specializata in furnizarea de solutii pentru industrie, a deschis un birou in Romania in scopul intaririi accesului clientilor sai pe piata din Europa de Sud-Est. "Vedem aici un potential deosebit pentru a colabora cu diferite industrii.", spune Liaquat Ali…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice și bilaterale in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat miercuri la prima sesiune introductiva a Misiunii și Forumului de afaceri romano-american Trade Winds, care are loc la București, in perioada 18-20 octombrie. În cadrul alocuțiunii…

- In noua state membre, angajamentele restante privind fondurile structurale și de investiții europene (ESI), reprezentau peste 15 % din cheltuielile publice din 2016, potrivit raportului de activitate al Curții Europene de Conturi. Patru dintre aceste 9 țari, (printre care și Romania), in care fondurile…

- Cele 28 de state membre UE au exportat oua in valoare totala de 960 milioane de euro, anul trecut, marea majoritate a acestor exporturi, peste 90% sau 866 milioane de euro, fiind reprezentata de schimburile intre statele membre, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Olanda este principalul…

- UEFA a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, componenta celor patru divizii valorice pentru Liga Natiunilor, pe baza coeficientului national de la incheierea grupelor europene de calificare la Cupa Mondiala din 2018.Romania va evolua in divizia C, din care fac parte si Ungaria, Scotia, Slovenia,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, miercuri, la Budapesta, la reuniunea ministeriala a Grupului de la Vișegrad (V4) cu Balcanii de Vest, la invitația președinției in exercițiu a V4 (Ungaria), unde a afirmat ca țara noastra va acorda prioritate acestei regiuni in timpul…

- O firma saudita și una din Emiratele Arabe vor forma un consorțiu care planuiește investiții de peste un miliard de dolari in sectorul agricol de la Marea Neagra. Romania este doar una dintre țarile in care arabii vor sa faca investiții in perioada urmatoare. Advertisement Compania Salic din Arabia…

- Janos Lazar a explicat ca guvernul ungar a reușit sa opreasca ruta de migrație via Balcani in cooperare cu Serbia, Macedonia, Bulgaria, Romania și Croația, efort pe care Comisia Europeana nu l-a susținut, in 2015.Responsabilul ungar a menționat ca guvernul sau va "insista pana la capat"…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a participat luni, la Varșovia, la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele București 9 (B9) - Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia - cadru in care a fost adoptata o declarație comuna, informeaza un comunicat…

- Romania va fi in urna a treia pentru Liga Națiunilor, competiția noua care va demara din toamna anului 2018. Vom fi cap de serie, dar putem nimeri intr-o grupa foarte dificila. Romania va avea un traseu infernal in preliminariile Campionatului European din 2020, turneu final care se va organiza și la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, in plenul Adunarii Parlamentare a NATO, ca este nevoie de o dezbatere „cu precadere la nivel parlamentar” asupra evolutiilor de securitate si a provocarilor cu care se confrunta tarile NATO si ca se impune un angajament politic reinnoit…