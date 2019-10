Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la functia de presedinte al Romaniei, Viorica Dancila, a afirmat joi, in cadrul mitingului electoral din orasul Murfatlar (judetul Constanta), ca presedintele Klaus Iohannis nu constituie un bun exemplu pentru respectarea legii. "Il provoc, inca o data, pe presedintele Iohannis,…

- Romanii au luat cu asalt casele de pariuri pentru pronosticurile privind candidatii care vor castiga in acest an alegerile prezidentiale. Actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis este cotat drept principalul favorit al alegerilor, cu 1.30. In imediata apropiere se afla Viorica Dancila, candidata…

- Dan Barna a fost validat in cadrul celui de-al V-lea congres al USR desfasurat sambata, la Timisoara, pentru functia de presedinte al partidului, el declarand ca la alegerile prezidentiale cetatenii vor avea sansa de a alege intre doua variante de Romanie, estimand ca va intra in turul al doilea…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…

- ​„România are fundamental nevoie de un președinte care sa fie prezent și activ în comunitate nu doar la crize, nu doar la problemele majore, ci sa fie prezent zi de zi”, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro Dan Barna, prezidențiabilul alianței USR-PLUS. Barna susține…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa'...

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, a provocat-o pe Viorica Dancila, candidatul PPSD, la o dezbatere electorala in strada, la Iași, ca raspuns la acuzația primului-ministru potrivit careia Barna și Klaus Iohannis, principalii ei contracandidați, evita contactul…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a invitat-o pe prim-ministrul Viorica Dancila, la Iasi, sa participe la o prima dezbatere din campania pentru alegerile prezidentiale. Precizarile au fost facute dupa ce, sambata, Viorica Dancila i-a criticat pe contracandidatii sai, Klaus…