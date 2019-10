Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Petru ROMOȘAN Oferta pentru alegerile prezidentiale din noiembrie este excesiv de modesta. Asta ca sa evitam cuvintele care ranesc inutil. Dar, sa ne intelegem, nimeni nu mai asteapta ca salvarea nationala - care, totusi, e o chestiune din ce in ce mai presanta - sa vina de la niste alegeri…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a admis contestația formulata de Viorel Catarama privind respingerea candidaturii prezidențiale. Judecatorii CCR dispun inregistrarea de catre BEC a candidaturii și semnului electoral ale lui Catarama la alegerile din noiembrie. In schimb, CCR a respins…

- Termenul limita de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Pana in prezent, candidaturile depuse de Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Kelemen Hunor, Mircea Diaconu și Theodor Paleologu au fost validate de Biroul Electoral Central…

- Doua candidaturi, a lui Viorel Catarama si cea a lui Miron Cozma, au fost respinse de BEC din cauza semnaturilor din partea sustinatorilor. Biroul Electoral Central a anuntat simbata ca a respins candidatura lui Viorel Catarama la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. Potrivit deciziei…

- Biroul Electoral Central este asteptat sa se pronunte luni in legatura cu candidaturile la Presedintie depuse de Ramona Ioana Bruynseels, Alexandru Cumpanasu si Catalin Ivan. Duminica, la ora 24:00, a expirat termenul de depunere a candidaturilor Candidaturile depuse de Viorica Dancila, Klaus Iohannis,…

- Potrivit legislatiei, pana cel mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor, cel mai tarziu la data de 22 septembrie, ora 24,00, pot fi depuse in scris la BEC candidaturile la alegerile prezidentiale de catre partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetatenilor apartinand…

- Daca as fi consultant politic, asa cum este onorabilul domn Cozmin Gusa, de exemplu, si as fi intrebat „Cine are tot interesul sa-l scoata pe Dan Barna din cursa prezidentiala?” as raspunde, fara sa stau pe ganduri, ca in primul rand Klaus Iohannis si Viorica Dancila, la unison, iar in plan secund,…

- La intrebarea ”Pe cine votați in turul 1”, cititorii DC News au ales astfel: Viorica Dancila 41,8% (777) Ramona-Ioana Bruynseels 7,6% (142) Klaus Iohannis 12,4% (231) Dan Barna 3,4% (64) Kelemen Hunor 1,1% (21) Mircea Diaconu…